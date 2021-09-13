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Gaziler ulaşım kartlarını okuttuklarında “Vatan size minnettar” anonsu ile duygulanıyor

Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, BALKART’larını okuttuklarında “Vatan size minnettar” anonsunu duyuyor. Uygulama için Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden gaziler, çok duygulandıklarını ve gururlandıklarını ifade ettiler.

Haberde İnsan 13.09.2021, 13:00
Gaziler ulaşım kartlarını okuttuklarında “Vatan size minnettar” anonsu ile duygulanıyor

Balıkesir’de Büyükşehir Belediyesi otobüslerine binen şehit yakınları ve gaziler, BALKART’larını okuttuklarında “Vatan size minnettar” anonsunu duyuyor. Uygulama için Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a teşekkür eden gaziler, çok duygulandıklarını ve gururlandıklarını ifade ettiler.


Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş, belediye otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik sesli anons uygulaması başlattı. Uygulamada şehit yakınları ve gazilerin belediye otobüslerinde kullandığı BALKART’ı okuttukları sırada cihazdan "Vatan size minnettar" sesi yükseliyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan gaziler, kartlarını okuttuklarında duydukları anonsla duygulanıyor.


Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz, “Otobüse binip kartı okuttuğumuzda duyduğumuz ‘Vatan size minnettar’ sözü bizi son derece memnun, son derece onore ediyor. Yücel başkanımızın bu çalışması bizleri ziyadesiyle memnun etti, kendilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.


Gazi Sinan Atkale ve İsmail Balaz ise Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ın bu uygulamasının kendilerini gururlandırdığını belirterek teşekkür etti.

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