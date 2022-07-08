İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’teki mezarlıklarda arefe günü yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara akın ederken yaşanan araç ve yaya yoğunluğu dikkat çekti.

İslam aleminin yarın idrak edeceği Kurban Bayramı öncesi Gaziantep’teki mezarlıklarda arefe günü yoğunluğu yaşanıyor. Vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabrini ziyaret etmek için mezarlıklara akın ederken yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Yoğun araç ve yaya trafiğinin yaşandığı Gaziantep Asri Mezarlığa sabah erken saatlerden itibaren gelen vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek bol bol Kur’an-ı Kerim okudu. Bazı vatandaşlar da yakınlarına ait mezarların çevresinde temizlik yapıp, mezarları suladıktan sonra yanlarında getirdikleri şekerleri çocuklara dağıttı. Şehit yakınları da şehitliğe akın ederek vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için dua ve Kur’an-ı Kerim okudu.

Mezarlık ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Mehmet Sancakoğlu isimli vatandaş, "Arefe günü mübarek bir gün ve bugün herkes mezar ziyaretinde bulunuyor. Ben de babam ve yeğenlerimin mezarını ziyarete geldim. Allah hepsine rahmet eylesin. İnşallah bugün yaptığımız dualar ölmüşlerimizin ruhlarına ulaşır" dedi.

Hasan Şahin isimli diğer vatanda ise, "Bayram öncesi mezar ziyaretine geldik. Yakınlarımızın kıymetini ölmeden önce bilmek gerekiyor. Bugün bunu bir kez daha anladık. Bugün yakınlarımızın mezarına gelerek dualar ve Kur’an-ı Kerim okuduk. Allah tüm geçmişlerimizin, şehitlerimizin, Peygamberimizin ruhuna kabul eylesin. Şimdiden herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.