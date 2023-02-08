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Gaziantep’te umutlandıran gelişme
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’te 57.saatte enkaz altından ses gelmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Haberde İnsan 08.02.2023, 13:07
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’te 57.saatte enkaz altından ses gelmesi üzerine çalışmalar yoğunlaştırıldı.
Arama kurtarma ekipleri Şehitkamil ilçesi Naci Topçuoğlu Bulvarı Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nde enkaz altında kalan 3 kişinin tepki vermesi üzerine seferberlik ilan etti. Enkaz altında ses verenlerin 25 yaşındaki Mustafa Tabur, 28 yaşındaki Ersin Tabur, 65 yaşındaki Mithat Tabur olduğu bildirildi.
Ekipler zaman zaman sessizlik uyarısı yapıp ses dinlemeyi sürdürüyor.