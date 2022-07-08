Gaziantep’te sahibinin elinden kaçan kurbanlık boş arazide yakalandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin kurban yakalama timi, arife gününde kaçan kurbanlık danayı yakalayarak sahibine teslim etti.

Şahinbey ilçesine bağlı Sarısalkım Kırsal Mahallesi’nde yaşayan Yunus Emre Yaycı, aldığı kurbanlık danayı evine götürmek için araca bindirmek istedi. Bu sırada ürken hayvan, sahibinin elinde kaçarak boş araziye girdi. Uzun süre hayvanı yakalamak için uğraşan Yaycı, başarılı olamayınca ALO 153 hattını arayarak Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığına bağlı kurban yakalama timinden destek istedi.

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, kaçan kurbanlık danayı yerleşim yerinden uzaklaştırarak kement yardımıyla yakalamaya çalıştı. Bu sırada hayvanın dizginlenememesi sonucu uyuşturucu iğne ile yakalanmasına karar verildi. Eğitimli ekip, bu doğrultuda kurbanlığı uyuşturucu iğne kullanarak etkisiz hale getirdi ve sahibine teslim etti. Kurbanlık dananın sahibi Yunus Emre Yaycı, kurbanının kaçması üzerine aile yakınlarıyla hayvanı yakalamaya çalıştıklarını ancak başarılı olamayınca belediyeden destek istemeye karar verdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 5 araç ve 15 kişiden oluşan yakalama timi, 1 aylık eğitimin ardından arife günü ve bayram boyunca vatandaşa hizmet verecek.