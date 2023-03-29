Gaziantep’te Halep kahkesi mesaisi

Gaziantep’te genellikle Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Halep kahkesi vatandaş tarafından yoğun ilgi görüyor.

11 ayın sultanını ramazan ayının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini alan Halep kahkesinin mesaisi başladı. Gaziantep’te yüzyıllardır süregelen bir lezzet olarak bilinen bir tür simit çeşidi olan Halep kahkesi vatandaşın ramazan ayı ile birlikte iftar ve sahurda en çok tükettiği simit olurken vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaşan ustalar istekleri karşılayabilmek için yoğun mesai harcıyor.

“Sadece Gaziantep’e özgü bir şey”

Halep kahkesinin sadece Gaziantep’e özgü bir şey olduğunu belirten Kahke ustası Süleyman Budak, “Şimdi buna Halep kahkesi diyen var, kandil simidi diyen var. Aslı Halep kahkesi Suriye’den geldiği de söyleniyor, Gaziantep’e özgü olduğu da söyleniyor. Çeşitli söylentiler var ama aslı Halep kahkesi olarak biliniyor. Ramazanda aşırı şekilde tüketilen Halep kahkesi Gaziantep’e özgü olmasıyla birlikte birçok farklı isimle de anılıyor” dedi.

Yöresel lezzetlerle harmanlanan kahke, un, şeker, sıvı yağ ve özel mahlep baharatı karışımından yapılıyor. Meşakkatli yapım aşamasına dikkat çeken Süleyman Budak, “kahke, hem damakta bıraktığı tat hem de özel aroması nedeniyle vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor diyen “Un, şeker, yağ, mahlep, maya muhteviyatı bu. Harici olarak işlendikten sonra, arkadaşların yapım aşamasından geçiyor sonrasında kabarma aşamasından geçiyor. Tekrar fırınlanıyor. Fırınlandıktan sonra kahkenin dış 0yüzüne sade yağ sürüyoruz. Yani o güzel rehasını veren aslında sade yağ ve mahlep” ifadelerini kullandı.

“Halep kahkesine talep yoğun”

Vatandaşların Halep kahkesine yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Budak, “Ramazanda ilgi ve talep çok daha yoğun. Özellikle ilk günlerde yoğun oluyor. Ondan sonra talepte biraz düşme yaşanıyor ama ilk 10 günde talep aşırı şekilde yoğun oluyor ve özellikle iftar saatinde sıcak sıcak servis ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Yaptıkları kahkenin birçok insanın emeğinden geçtiğini ve fiyatların geçen seneye nazaran artış gösterdiğini fakat makul olduğunu dile getiren Budak, “Fiyatlar makul, zamlardan dolayı her şey etkilendiği için kahkede etkilendi haliyle şuan kilogram fiyatı 100 TL, bir adet ürün 500 gram geliyor takiben 50 TL gibi bir fiyata denk geliyor. Bölüp müşterinin isteğine göre ne kadar isterse o kadar da verebiliyoruz. Bizdeki tamamen el yapımı. Binbir emekle yapılıyor. Yani müşteri kahkeyi tezgaha çıktığı gibi görmüyor. Bu tezgahı sunum aşamasına getirene kadar çok büyük emekler sarf ediliyor. Bu bir ekip işi yalnız yapılacak bir iş değil” diye konuştu.