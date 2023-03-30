Gaziantep’te engelli depremzedelere medikal malzeme dağıtılıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, depremden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki depremzedelerin medikal malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor. Belediye ekipleri, arızalı malzemelerin de tamiratını yapıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Engelli Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri, ilçelerde kurulan konteyner kentlerde tek tek evleri gezerek medikal malzeme ihtiyaçlarını tespit ediyor. Tespit edilen tekerlekli sandalye, koltuk değneği, beyaz baston, tansiyon aleti, yürüteç gibi ihtiyaçlar, Büyükşehir Belediyesince karşılanarak konteyner evlerine kadar getiriliyor.

Depremzedelere 5 bin 150 medikal malzeme dağıtıldı

Kahramanmaraş depremlerinin gerçekleştiği 6 Şubat’tan bugüne kadar 5 bin 150 medikal malzeme dağıtan ekipler, günde bin 150 konteyner evi ziyaret ederek ihtiyaçları tespit ederken, 100’den fazla medikal malzemenin dağıtımı yapılıyor. Öte yandan, medikal malzemesi arızalı olan vatandaşların talepleri doğrultusunda malzemelerin tamirini de Büyükşehir ekipleri yapıyor.

Konu hakkında alanda açıklamada bulunan Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Yusuf Çelebi, depremin olduğu ilk günden bu yana ilçelerde belediye hizmetlerinin devam ettiğini aktararak, "Biz de engelli ve yaşlı depremzedelere ihtiyacı olan bütün medikal malzemeleri karşılamak için sürekli konteynerleri geziyoruz. Bin 150 konteyneri ziyaret ettik ve talep edilen 100’den fazla medikal malzeme ihtiyacını gideriyoruz. Depremlerin verdiği hasara göre ihtiyaç hasıl oluyor. Şimdiye kadar 5 bin 150 medikal malzeme dağıttık. Ortez protez hizmetlerimiz de bu bölgede devam edecek" diye konuştu.