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Gaziantep’te çarşılarda bayram yoğunluğu

Gaziantep’te Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Haberde İnsan 16.07.2021, 10:54
Gaziantep’te çarşılarda bayram yoğunluğu
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Gaziantep’te Kurban Bayramı’na sayılı günler kala alışveriş telaşı yaşayan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır bayramı evde geçirmek zorunda kalan vatandaşlar, Kurban Bayramı hazırlıkları için Gaziantep’in tarihi çarşı ve pazarlarına akın etti. Kentin en işlek caddesi olan Gaziler Caddesi’nde bayram alışveriş yapan vatandaşlar, sıcak nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Vatandaşlar sıcağa rağmen alışverişlerine devam etti.
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