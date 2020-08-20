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Gaziantep’te çarşı yoğunluğu sürüyor
KORONA VİRÜS VAKA SAYISININ ARTIŞ GÖSTERDİĞİ İLLER ARASINDA OLAN GAZİANTEP'TE, ÇARŞI VE SOKAKLARDA OLUŞAN YOĞUNLUK DİKKAT ÇEKİYOR.
Haberde İnsan 20.08.2020, 16:09
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Korona virüs vaka sayısının artış gösterdiği iller arasında olan Gaziantep’te, çarşı ve sokaklarda oluşan yoğunluk dikkat çekiyor.
Kentte yoğunluğun yaşandığı Gaziler çarşısında maske kullanımının kısmen riayet edildiği gözlemlenirken, sosyal mesafe kuralı ise hiçe sayıldı. Yapılan denetimlere rağmen yoğunluk yaşanan çarşı, cadde ve sokaklarda özellikle gençlerin maske takmadığı ya da uygun şekilde kullanmadığı görüntülere yansıdı.
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