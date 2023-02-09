Gaziantep’te 5 bin depremzede OFM’de barınıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerden etkilenen ve evlerine giremeyen 5 bin Gaziantepli, 29 bin metrekare kapalı alanı bulunan Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) barınıyor. OFM’de kalan depremzedelere sıcak yemek, barınma, ısınma ve güvenlik hizmeti sunuluyor.

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6’lık iki büyük depremin ardından bölgedeki pek çok il, ilçe ve köyde olduğu gibi Gaziantep’te de yıkıma uğrayan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentin pek çok noktasındaki enkaz alanlarında arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yaşanan iki deprem sonrası yıkılan ve ciddi hasar alan evlerine giremeyen depremzedeler ise Ortadoğu Fuar Merkezi’nde barınıyor. Toplam 29 bin metrekare kapalı alanı bulunan Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM), 5 bin depremzede barınıyor. OFM’de kalan depremzedelere sıcak yemek, barınma, ısınma ve güvenlik hizmeti sunuluyor.

"Rabbim devletimize zeval vermesin"

Şiddetli depremin ardından OFM’de konaklamaya başladıklarını söyleyen Veysel Yıldırım isimli vatandaş, “Ailecek toplam 15 kişi burada kalıyoruz. Burası güzel ve daha güvenli. Yemeklerimiz dağıtılıyor zaten. Rabbim devletimize zeval vermesin” dedi.

"Yemek veriliyor, yatacak yer veriliyor, güvenliğimiz sağlanıyor"

Kemal Öztüto isimli vatandaş ise, “Allah devletimize zeval vermesin. Bazı hizmetler eksik olabilir ama yine de Allah’a çok şükür. Devletimiz hepimizi kucaklıyor, yemek veriyor, yatacak yer veriyor. Güvenliğimizi sağlıyor” derken, bir başka vatandaş ise, “Burası olmaza halimiz daha kötü olurdu. Gece sıcak oluyor, üşümüyoruz. Yemeğimizi veriyorlar. Her şeye rağmen çok şükür” ifadelerini kullandı.