Gaziantep’te 400 aileye gıda ve kıyafet desteği

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ’Kış Gelmeden, Sen Gel’ projesi kapsamında muhtaç durumdaki 400 aileye gıda kolisi, kışlık kıyafet ve ayakkabı yardımında bulundu.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, ’Kış Gelmeden, Sen Gel’ sloganı ile yardıma muhtaç insanlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Kış Projesi kapsamında yurdun dört bir yanı ile yurt dışındaki çalışmalarına devam eden Yedi Başak İnsanı Yardım Derneği, Gaziantep’te yardıma muhtaç 400 aileye gıda kolisi ve kışlık kıyafet yardımında bulundu. Derneğin Şefkat Mağazası’na randevu usulüyle gelen ihtiyaç sahipleri, mağazadan kendilerine göre kıyafet ve ayakkabı seçtikten sonra içerisinde şeker, pirinç, yağ, mercimek, fasulye, tuz, nohut, reçel ve bulgur gibi envai çeşit gıdanın bulunduğu koliyi alıyor.

"Şefkat Mağazası ile muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyoruz"

Yapılan yardımlar hakkında bilgi veren ve hayırsever vatandaşların desteğiyle muhtaç insanlarına yanında olmaya devam ettiklerini söyleyen Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, “Bugün, Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’mizin Gaziantep’te açtığı Şefkat Mağazası’ndayız. Bu mağazada öksüz ve yetim çocuklar, dul aileler, fakir ve muhtaç insanlar ihtiyaçlarını kendi istekleri doğrultusunda mağazadan seçerek karşılıyorlar. Burada, Gaziantep’te derneğimiz tarafından tespiti ve sosyal incelemesi yapılan muhtaç insanlar, derneğimizin yardım sistemine kayıt olarak yılın belli periyotlarında gelip yardım alabiliyorlar. Bugün de yaklaşık 400 aileye buraya gelerek kışlık kıyafet ve ayakkabı ile içerisinde şeker, pirinç, yağ, mercimek, fasulye, tuz, nohut, reçel ve bulgur gibi envai çeşit eşyanın bulunduğu gıda kolisini veriyoruz. Bu ailelerimize yazın yazlık, kışın da kışlık kıyafet yardımı yapıyoruz. Yılın belli zamanlarında da gıda yardımlarımız sürekli devam ediyor. Bağışçılarımızın bize ulaştırdığı yardımları biz de ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak arada gönül köprüsü görevi görüyoruz” diye konuştu.

Aldıkları yardımlarla büyük bir mutluluk yaşayan çocukların tebessümleri ve kendilerine yardımcı olan dernek gönüllülerine sarılmaları ise yürekleri ısıttı.