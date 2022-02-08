Gaziantep’e Gazi’lik unvanı verilişinin 101. yıl dönümü kutlandı

Gaziantep’e "Gazi"lik unvanı verilişinin 101. yıl dönümü, 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan törenle kutlandı.

Gaziantep’e "Gazi"lik unvanı verilişinin 101. yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi Meydanında yapılan törenle kutlandı. Meydandaki Atatürk anıtına çelenklerin bırakılmasıyla başlayan törende Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Gaziantep’e verilen İstiklal Madalyası, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyeleri tarafından Türk bayrağına takıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden törende konuşan GBB Başkanı Fatma Şahin, bugünün bir onur günü, bir şeref günü olduğunu söyledi.

Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada, “101 yıl önce Gazi Meclis, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde toplandı. Ayıntab’ı Gazi yapmak için toplandılar. Ayıntab’ı Gazi yapıp bütün Anadolu’nun kurtulma kıvılcımını, moralini motivasyonunu yükseltmek için toplandılar. İşte 101 yıl sonra bugün bu ecdatla, bu şehirle onur duyuyoruz. Bu şehir ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyenlerin şehridir. Bu şehir, ‘topu vurdukça tüfekler, onu top dindiremez’ diyenlerin şehridir. Başka hiçbir şehirde kadın şehit anıtı yoktur. Başka hiçbir şehirde çocuk şehit anıtı yoktur. Bu şehir, bu şehitlerin diyarıyla sulanmış bir şehirdir. İşte o yüzden 15 Temmuz’da da bu meydan inanmış bir toplumun kalesinden bayrağının indirilemeyeceğini, ezanının susturulamayacağını bir kez daha hatırlattık. Gazi torunlarının fazileti ve erdemiyle bütün dünyaya yeniden ‘sakın bir daha aklına getirme’ dedik. Bu şehir açlığa direndi. Zerdali çekirdeğiyle açlığa direnen şehir, dünyanın lezzet başkenti oldu. Dünyanın 10’uncu ekonomisi olana kadar daha adaletli bir dünya olana kadar, dünyanın 5’ten büyüktür adaletini sağlayana kadar çalışacağız. Hiç durmadan çalışacağız. Bu şehri daha güvenli, daha akıllı, daha mutlu bir şehir yapmak için ikinci yüzyılın destanını yazmak için buradayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Törene GBB Başkanı Fatma Şahin’in yanı sıra Gaziantep Vali Yardımcısı Muhammet Önder, 5. Zırhlı Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep milletvekilleri, protokol üyeleri, adli mülki ve askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gazi dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı.