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Gaziantep Şahinbey’de 100 yetim aile ev sahibi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve hayırsever iş insanları ile birlikte, 100 ihtiyaç sahibi yetim aile için yapılan konutların kura çekimini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık gerçekleştirdi.

Haberde İnsan 06.11.2021, 11:40
Gaziantep Şahinbey’de 100 yetim aile ev sahibi oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Belediyesi ve hayırsever iş insanları ile birlikte, 100 ihtiyaç sahibi yetim aile için yapılan konutların kura çekimini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık gerçekleştirdi.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde 100 ihtiyaç sahibi yetim aile için yapılan konutların kura çekimine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, konutların kura çekimi programı öncesinde evlerine taşınan ailelerden Adile Kılıç’ı ve torunlarını ziyaret ederek, aile ile sohbet etti.

“Örnek alınması gereken bir proje”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep’e yakışır özgün bir proje olduğunu belirterek, “Kurumlarımızın ve hayırsever iş adamlarının birlikte oluşturduğu, orijinal bir model ortaya koyduğu, hayırlı bir projeyle bir araya geldik. Şahinbey Belediyemizle ortak yürütülen Yetim Konutları projesinde, konutların bir kısmını ailelerimize teslim edeceğiz. Hem heyecanlı hem de çok mutluyuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, bizim temel politikamız aile odaklı hizmet modelleri geliştirmek. Her hizmet modelimiz için, öncelikli değerlendirdiğimiz başlık aile yapısının korunması. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşmak ve ihtiyaç duydukları desteği vermek için her an sahadayız. Ben bu dağıtacağımız konutların bütün ailelerimize, bütün çocuklarımıza hayırlı ve huzurlu bir yuva olmasını temenni ediyorum. Valiliğimiz, belediyemiz, projenin her aşamasında yer alan birçok kurumumuzun özveriyle çalışması sonucu bu projemiz tamamlanmıştır. Hepsine huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evlerinin anahtarını teslim alacak ailelerimize yuvalarında huzur içinde bir ömür diliyorum” dedi.

“Gaziantepli hayırseverler her zaman yanımızda”

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayırseverlerin her projede destek verdiğini belirterek, “Gaziantep, birlikte iş yapma kültürünün olduğu bir şehir. Bu fikrimizi dile getirdiğimizde Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ‘sıfırdan yapmak zaman alır. Bizim şu anda devam eden inşaatlarımızdan 100 tanesini bu iş için ayırabiliriz’ dedi ve bunu sizlere arz ettiğimizde Sosyal Yardımlaşma’nın verebileceği en üst limitle desteğinizi verdiniz. Daha sonra artan inşaat maliyetlerini de Şahinbey Belediye Başkanımız karşıladı ve bugüne gelmiş olduk” ifadelerini kullandı.

“Yetimleri güldürmek çok güzel”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise evlerin herhangi bir bedel ödemeden kullanılabileceğini ve projenin nasıl gerçekleştiğini aktararak, "Yetimlerin yüzünü güldürmek gerçekten çok güzel. Gaziantep önemli bir şehir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak gerçekten bugüne kadar çok güzel icraatlar yapıldı. Sosyal politikalar ve hizmetler gerçekten çok önemli. Biz ne kadar hizmet yaparsak yapalım, sosyal belediyecilik, sosyal adalet ve toplumun rahatlaması bu açıdan çok büyük bir önem arz ediyor. Toplumun en önemli kesimlerinden birisi de yetimlerimiz. Bunlarla alakalı da gerek hükümetimizin gerekse de yerelde belediyelerimizin çok büyük çalışmaları var. Yetimlerimize ev fikri Gaziantep Valimizin fikriydi. Valimiz, ’Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 6 milyon TL para verecek. Siz desteklerseniz ve hayırseverleri de bulursak, ev yapabilirsek güzel olur’ dedi. Biz de yaptığımız 220 evimizin bir kısmını bunun için tahsis edelim ve yetimlere verelim dedik. Hayırseverlerimizden 1 milyon TL kadar para topladık. Evlerin toplam bedeli de 30 milyon TL kadar. 6 milyon TL’si bakanlığımız, 1 milyon TL’si hayırseverlerimizden ve kalan 23 milyon TL’sini de biz karşıladık. Yetim ailelerimizin yüzünü güldürmek istedik" diye konuştu.

Kura çekiminin ardından ev sahibi olan yetim aileleri ise devletin her zaman yanında olduklarını söyleyerek, başta Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere, evlerin yapımında ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

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