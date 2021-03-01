Gazi kızından komutana ’kınalı kuzu’ sürprizi

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Dereköy’de ikamet eden 13 yaşındaki Betül Aktaş, gazi babasını ziyarete gelen İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak’a ’Kınalı’ adını koyduğu kuzuyu hediye etti.

Bulduğu her fırsatta şehit yakınları ve gazileri evinde ziyaret ederek her zaman yanlarında olduğunu gösterip onlara moral veren Batman İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak, Sason ilçesine bağlı Dereköy’de yaşayan gazi Metin Aktaş ve ailesiyle bir araya geldi. Ziyarette köydeki gençler ve şehit yakınları tarafından Türk bayrağı eşliğinde sıcak ilgiyle karışlanan Çakmak’a, gazi Metin Aktaş’ın 13 yaşındaki kızı Betül Aktaş’ın ’Kınalı’ adını koyduğu kuzu hediye edildi.

Askerleri çok sevdiğini ifade eden 13 yaşındaki Betül Aktaş, "Askerleri çok seviyoruz. Onlar babamı hiç yalnız bırakmıyorlar. Onlar bizim eve gelince babam da çok seviniyor. Ben boş vakitlerimde kuzularımla vakit geçiriyorum. Kuzular, çok masum olur. Biz çok sevdiklerimize kınalı kuzum diyoruz. Askerlerimize de çok sevdiğim bir şey hediye etmek istedim. Akılıma kınalı kuzu geldi. Komutanın besleyecek yeri olmadığı için büyüyünceye kadar kuzuya ben bakacağım. Hediyemi kabul ettiği için çok teşekkür ederim" dedi.