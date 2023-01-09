Karaman’ın Ermenek ilçesinde gazetecilik mesleği tanıtılan anaokulu öğrencileri kendi haberlerini kendileri yaptı.

Ermenek ilçe merkezinde bulunan Ermenek Anaokulu öğrencilerine gazetecilik mesleği tanıtıldı. Sembolik sınıf gazetesi öğrencilere dağıtılırken, kendilerini gazetede gören çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Aile katılım etkinliği çerçevesinde, günün konuğu olan İHA Ermenek muhabiri Zekeriya Başar, anaokulu öğrencilerine haber nedir? Nasıl hazırlanır? Gazete nedir? gibi gazetecilik hakkında bilgiler verdi. Sınıf arkadaşlarının fotoğraflarını çeken öğrenciler, çektikleri fotoğrafları beraber inceledi. Ardından kamera karşısına geçen öğrenciler, bu kez de kendi haberlerini kendileri çekti.

Ermenek Anaokulu öğrencisi Kerem İlhan (6), "Ben okulumu çok seviyorum ve öğretmeni de çok seviyorum. Etkinlikler yapıyoruz ve çok güzel şeyler öğreniyoruz. Sabahtan kitap okuyoruz çok iyi şeyler öğreniyoruz kitaptan. Bugün gazetecilik yaptık ve çok güzeldi gazetecilik, çok eğlendim. Arkadaşlarımız da çok seviyorum, herkesi çok seviyorum" dedi.

Çocuk Kulübü Öğretmeni Ayşe Gül Durak ise, "Bugün Gazeteciler Günü anısına sizlerin, muhabirlerin, gazetecilerin neler yaptığı konusunda çocuklarımızı bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Güzel etkinlik hepimiz için eğlenceliydi. Neler öğrendiler? Gazeteyi, muhabirlerin ne iş yaptığını öğrendiler. Fotoğraf çekmeyi öğrendiler, video çekmeyi öğrendiler, haber yapmayı öğrendiler. Aynı kulüp öğrencilerimizin sabah geldikleri sınıfta gazete yapımını da öğrendiklerini öğretmen arkadaşlarımız söyledi’’ dedi.