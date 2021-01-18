Gazeteciden sağlıkçı eşine droneli doğum günü sürprizi

İzmir’in Tire ilçesinde gazeteci olarak görev yapan Fatih Şaşmaz, Tire Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan eşine drone ile doğum günü sebebiyle çiçek göndererek ilginç bir sürprize imza attı.

Sabah saatlerinde Tire’de bir çiçekçiden bir adet kırmızı gül alan Şaşmaz ve kızı Elif, drone ile hazırlıklara başladı. Misina ile gülü drone bağlayan baba kız ardından droneyi havalandırarak hastane bahçesine yaklaştırdı. Tire Devlet Hastanesinde hemşire olarak çalışan Tuğba Şaşmaz, bahçeye çıkıp gökyüzünde çiçek sarkıtılmış droneyi görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Bir yandan da gelen telefonla çiçeğin kendisine ait olduğunu anlayan Tuğba Şaşmaz, drone pilotu eşine el sallayarak öpücük göndermeyi ihmal etmedi. Drone takılı çiçeği alan Tuğba Şaşmaz daha sonra işine geri döndü.

Sürpriz doğum günü kutlaması ile ilgili açıklama yapan Gazeteci Fatih Şaşmaz, “Bugün eşimin doğum günüydü. Ne yapabiliriz diye kızımla düşündük ve bu değişik fikir aklımıza geldi. Eşimde dahil olmak üzere yaklaşık 1 yıldır gece gündüz demeden korona virüs ile mücadelelerini sürdürüyorlar. Ben de yoğun iş stresi altında bir parça da olsa yüzü gülsün, mutlu olsun diye değişik bir kutlama yapmak istedim. Buradan eşimin doğum gününü kutluyor, bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarımıza Allah kolaylık versin diyorum” dedi.