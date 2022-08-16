Gazeteci Hami Alkaner hayatını kaybetti

Basın Şeref Kartı ve 2011 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'nün sahibi gazeteci Hami Alkaner, vefat etti. Alkaner'in cenazesi bugün ikindi namazının ardından Bakırköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hami Alkaner’in ölümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mesajda “Değerli meslektaşımız Hami Alkaner’i kaybettik. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Hami Alkaner’in ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyor, sabır diliyoruz” denildi.

Hami Alkaner'in cenazesi 16 Ağustos 2022 Salı günü İkindi namazının ardından Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nden alınarak Bakırköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HAMİ ALKANER KİMDİR?

1934 yılında İzmir’de doğdu. İstanbul Sultanahmet Yüksek Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1955-1959 yıllarında teğmen olarak görev yaptı. İki yıl pilot eğitimine katıldı. Askerlikten istifa ettikten sonra, Mesleğe 1960’da Hürriyet Gazetesinde “muhabir” olarak başladı. Hürriyet Haber Ajansı’nda görev aldı. 1981’de emekli oldu ancak, kısa süre sonra Hürriyet Gazetesi’ne geri döndü. 1991’de ikinci kez emekli olurken, yaptığı son haberi; “Kapımızdaki Çernobil” ile Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin “Haber Dalı” nda başarı ödülünü aldı. Dünya Gazetesi'nde 1992-2009 tarihlerinde serbest muhabir olarak çalıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde iki dönem “Onur Kurulu” üyeliğine seçildi. 1980 yılında Basın Şeref Kartı aldı. Görevi süresince, “Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin; 1972 Foto-Röportaj, 1974 Haber, 1975-1976-1977-1978 yıllarında Röportaj, 1991 Haber ödüllerini, Ankara Üniversitesi İletişimliler Vakfı’nın “ Meslekte 50 yıl Onur Ödülü” nü aldı. Evli ve iki çocuk sahibiydi.