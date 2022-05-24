Gazeteci Ferit Laçalar ameliyat oldu!

Ferit Laçalar, tansiyon ve kan değerlerinin yükselmesinin ardından acil bir müdahale ile anjiyo ameliyatına girdi. Edinilen bilgiye göre, tansiyonu 815'e çıkan Laçalar'ın felç ve beyin kanaması geçirme riski bulunduğu için yapılan ilk müdahalenin ardından İstanbul Medipol Üniversite Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ameliyat sonrasında sağlık durumunun normale döndüğü belirtilen Laçalar, yapılan tetkiklerin ardından aynı gün taburcu edildi.