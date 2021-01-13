Gazeteci, ATM’de unutulan parayı bankaya teslim etti

Antalya’dan video çekimleri için memleketi Van’a gelen gazeteci Aysel Ertunç, özel bir bankanın otomatik para çekme makinesinde (ATM) unutulan parayı, sahibine ulaştırılması için banka yetkililerine teslim etti.

Van’ın en işlek caddelerinden olan Maraş Caddesi üzerinde bir bankanın ATM’sine giden gazeteci Ertunç, çekildiği halde cihazdan alınmayan 500 TL buldu. Cihazın haznesinden aldığı parayı sahibine ulaştırmak üzere harekete geçen Ertunç, caddenin işlek olmasından dolayı sahibini bulamadı. Bunun üzerine sonraki gün emniyet ve müşteri hizmetleriyle görüşen Ertunç, bunun için banka şubesine gitmesi istendi. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan banka şubesine giden Ertunç, unutulan parayı sahibine ulaştırılması üzerine banka yetkilisine teslim etti. Banka yetkilisi ise Ertunç’u sergilediği örnek davranışından dolayı tebrik etti.

“Parayı alıp sahibine teslim etmek istedim”

İHA muhabirine konuşan gazeteci Aysel Ertunç, daha önce canlandırdıkları skeçlerin devamı çekmek için memleketi Van’a geldiğini belirtti. Bankamatikte işlem yapacağı esnada cihazın haznesinde bir miktar para fark ettiğini anlatan Ertunç, “Antalya’da yaşıyorum ama çekim için Van’a geldim. Van’da daha önce kuş gribi, mazotçu, Van kalesi gibi skeçleri canlandırmıştık. Bu videoların devamını çekmek için arkadaşlarımızla birlikte buraya geldik. Dün Van’ın en işlek caddelerinden olan Kazım Karabekir Caddesinde özel bir bankaya ait ATM’de sıra bekliyordum. Sıra bana gelince bankamatiğin haznesinde unutulmuş bir miktar para gördüm. Bankamatik üzerinde herhangi bir kart yoktu, ekran üzerinde işlem sonucunu belirten bir belirti de yoktu. Sıra bende olduğu için mecbur işlemimi yaparak devam ettim. Sonra bu parayı alıp sahibine teslim etmek istedim” dedi.

“Vatandaşlık görevimi yerine getirdim”

Sonraki gün ilk işinin emniyeti ve bankayı arayıp bilgilendirmek olduğunu dile getiren Ertunç, “Banka, şubeye gelmem gerektiğini söyledi. Bugün vatandaşlık görevimi yerine getirerek bu parayı sahibine teslim etmek üzere bankaya gittim ve parayı da yetkililere teslim ettim” diye konuştu.

“Sahibini arıyorum”

Parayı unutan kişiyi aradığını ve bulursa kendisiyle konuya ilişkin bir skeç de yazacağını söyleyen Ertunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Eğer sahibi Van’daysa durumu mutlaka fark etmiştir. Ben sahibini arıyorum. Hatta bununla ilgili yeni bir skeç de yazabiliriz. Zaten Van’a da bunun için gelmiştik. Vicdanen rahatım, vatandaş olarak da bu sorumluluğumu yerine getirdiğim için çok mutluyum. Ancak sahibini bulduğumuzda en çok kızım sevinecek. Çünkü dünden bu yana ‘anne sahibini bulalım, her kimse teslim edelim’ diye en çok o istiyordu. Ben de bu görevimi yerine getirmiş oldum.”