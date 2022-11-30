Gaye Su Akyol kimdir

GAYE SU AKYOL KİMDİR?

Gaye Su Akyol, 30 Ocak 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Babası, ressam Muzaffer Akyol'dur. İlkokulu ve liseyi İstanbul'da okudu, üniversite eğitimini 2002-2007 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi antropoloji bölümünde tamamladı. Akyol, Seni Görmem İmkânsız grubuyla tanındıktan sonra 2014 yılında yayınlanan Develerle Yaşıyorum albümü ile çıkış yaptı. 2017'de İstanbul Kırmızısı filmi için şarkılar besteledi.

GAYE SU AKYOL'UN ALBÜMLERİ

Develerle Yaşıyorum (2014)

Hologram İmparatorluğu (2016)

İstikrarlı Hayal Hakikattir (2018)