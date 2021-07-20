Gara şehidinin ailesine bayram ziyareti

Eskişehir Valisi, Eskişehir İl Emniyet Müdürü ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Gara şehidi Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler’e bayram ziyaretinde bulundu.

Kurban Bayramı nedeniyle Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ve Eskişehir İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy Irak’ın Gara bölgesinde şehit olan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler’i evinde ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Ziyarette şehit annesi Ayşe Güler ile bir süre sohbet eden Vali Ayyıldız, şehit Mevlüt Aytaç ile diğer gazi ve şehitlere minnetlerini dile getirdikten sonra şehitlere ve ebediyete intikal etmiş gaziler için dua etti.

Daha sonra Vali Erol Ayyıldız ve Albay Ercan Atasoy üzerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin resminin bulunduğu duvar halısını ve eşyalarının bulunduğu odayı inceledi.