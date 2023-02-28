Gabonlu Arthur Müslüman oldu, İbrahim ismini aldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrenim gören Gabonlu Arthur Akue Obıang, Karabük İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve İbrahim ismini aldı.

Arkadaşlarından etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Arthur Akue Obıang için İl Müftülüğünde "İhtida Merasimi" düzenlendi. İhtida merasiminde Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Arthur Akue Obıang’a bilgiler verildi. Ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Arthur Akue Obıang "İbrahim" ismini aldı.

Yapılan dua ile tamamlanan merasim sonunda Safranbolu İlçe Müftüsü İsmail Temur, İbrahim’e "İhtida Belgesi" ile birlikte Mealli Kur’an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.