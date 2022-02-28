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Futbolun topuklu efesi

Her alanda olduğu gibi futbolda da başarılarını gösteren kadınların arasına Aydın’dan bir kulüp başkanı da eklendi. ‘Futbolun Topuklu Efesi’ olarak isim yapan Nazillili Futbol Kulübü Başkanı Meltem Tuğral, başarıları ile ilçenin gururu oldu.

Haberde İnsan 28.02.2022, 14:23
Futbolun topuklu efesi

Her alanda olduğu gibi futbolda da başarılarını gösteren kadınların arasına Aydın’dan bir kulüp başkanı da eklendi. ‘Futbolun Topuklu Efesi’ olarak isim yapan Nazillili Futbol Kulübü Başkanı Meltem Tuğral, başarıları ile ilçenin gururu oldu.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Aydın Birinci Amatör 2. Grup takımlarından namağlup grup lideri Arslanlı Gençlikspor’un kadın yöneticisi Kulüp Başkanı Meltem Tuğral, "Futbolun Topuklu Efesi" olarak ilin tek bayan yöneticiliğini yürütüyor. 45 yaşındaki Meltem Tuğral, ligde oynadıkları 9 maçta bir beraberlik ve 8 galibiyetle liderliğini sürdürüyor. Oynadığı 9 maçta 44 gol atan ve kalesinde sadece 5 gol gören grup lideri Arslanlı Gençlikspor, oynadığı futboldan çok başarılı kadın kulüp başkanı ile dikkat çekiyor. ‘Futbolun Topuklu Efesi’ lakabı takılan Meltem Tuğral, maç öncesi idmanların yanı sıra maçlarda gösterdiği performansla da futbolcusundan seyircisine kadar herkesin kalbinde adeta taht kurdu. Nazilli’de kadınların futbola ilgisini artıran başarılı Kulüp Başkanı Tuğral, kadınların spora yönelmesiyle sporda şiddetin de azalacağı görüşünde. Ligde oynadıkları son maçta da atıkları 8 golle liderliğini sürdüren yeşil beyazlı ekibi desteklemek üzere tribünde yerini alan taraftar grubu da Tuğral’a olan sevgilerini tezahüratlarıyla göstermeye devam ediyor.

Yerel esnafı güçlendirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda kurulan Nazilli Esnafları Güç Birliği Derneği Başkanı Meltem Tuğral, şimdi de bir futbol takımının başına geçtiğini ifade ederek, “Aynı zamanda Nazilli’mizde yerel esnafı güçlendirmek adına kurmuş olduğumuz Nazilli Esnafları Güç Birliği dernek başkanıyım. Amatör spor kulüplerine destek olmak amacı ile amatörün dışında değil içinde olmaya karar verdik ve dolayısıyla Esnafgücü Arslanlı Sporu bünyemize alarak şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Şu an dokuzuncu haftadayız ve namağlup olarak devam etmekteyiz. Amatör spor kulüplerinin sorunlarını dile getirmek, biraz daha yardımcı olmak adına bu işe soyunduk. Kadınlarımızı da bu sahalara çekerek kadınlarımızın da hem bunu başarabileceğini hem de farklı bir bakış açısı yakalayabileceğimizi düşündük. Takımımıza güveniyoruz. Amatör sporumuzun tabi ki sorunları var. Bunları dile getirmek istiyoruz. Hepsi pırıl pırıl çocuklar. Fakat hepsi çalışan aynı zamanda evlerine ekmek götüren insanlar. Fakat benim dileğim amatör sporla uğraşan çocuklarımıza iş konusunda yardımcı olunması. Çünkü hepsi gönüllü olarak severek bu işi yapıyorlar, hepsine destek olmak istiyoruz. Cüzi paralarla burada severek oynuyorlar, fakat işyerlerinden izin alarak geliyorlar. Çalıştığı için hepsi akşamları mesai çıkışlarında idman yapmak zorunda kalıyoruz. İzin alma problemleri olabiliyor, özel sektörde veya kamu kuruluşlarında arkadaşlara yardımcı olunabilirse daha çok mutlu olacağız. Çünkü gerçekten emek veriyorlar. Çalışma alanlarımız kısıtlı, maalesef sahalarımızda ışıklandırmalarımız yok. Bu yüzden halı sahalarda çalışıp normal sahada maç yapmak durumunda kalıyoruz. Spor müdürlüklerimizden bunlara destek istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Dediğim gibi şu an namağlup lider olarak grubumuzda devam etmekteyiz. İnşallah şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

Futbolcuları ile neredeyse her gün bir arada olduklarını ifade eden Tuğral, “Futbolcularımla idmanlarda beraberiz, maçlarda da beraberiz, sadece saha kenarında değil saha içerisinde de beraberiz. Dediğim gibi amatör spor kulüplerine dışarıdan değil içeride olup destek olmak istedik. Bunu kulübeden, sahanın içerisinden de oyuncularımız ile beraber yapıyoruz. Güzel bir duygu. Kadınlarımızın desteğini görmek, taraftarımızın desteğini görmek, oyuncularımızın desteğini görmek tarif edilemez bir duygu. Ben bu yüzden çok gururluyum. Şampiyon olduğumuz için ayrıca gururluyum. Takımıma güveniyorum. Hepimiz kardeşiz ve tek yürek halinde oyunumuzu oynuyoruz ve şampiyonluk yolunda ilerliyoruz. Aydın’da bildiğim kadarıyla ilk kadın kulüp başkanı olduğum için özellikle kadınlar tarafından oldukça dikkat çekiyor. Kadınlarımızı da sahalara getirebilirsek onlarla daha güzel her şey ve kadınlarımızın her işi başarabileceğini burada da göstermek istiyoruz. Onların desteği ile tabi biz de mutlu oluyoruz daha da güçleniyoruz” dedi.

Antrenör Rıdvan Yıldırım da, “Bu sene Nazilli’de ilk defa bir bayan kulüp başkanımız var. Biz de çok memnunuz. Tüm futbolcularımızla, her şeyimizle ilgileniyor. Takımımız da zaten namağlup lider. İyi çalışıyoruz. Her istediğimizi yerine getirmeye çalışıyor. Bu bizim için çok büyük bir şans. Günümüzde çok büyük takımların, erkeklerin yapamadığını sağolsun bayan başkanımız elinden geldiğinin fazlasıyla yapıyor. İnşallah bu sene Arslanlı Esnafsporu hak ettiği yere getireceğiz. Kadınları biraz daha maçlarımıza bekliyoruz. Çünkü bu esnafın takımı. Nazilli esnafları da arkamızda olurlarsa bu bize büyük bir güç verecek, onları da bekliyoruz” diye konuştu.

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