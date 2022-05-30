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Futbolcular doluya böyle yakalandı...Bursa’da maçı durduran dolu

Bursa’da dün akşam saatlerinde bir anda yağan dolu, hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar doluya piknik yaparken yakalanırken bazıları da futbol oynarken zor anlar yaşadı. Maça bir süre ara verildi.

Haberde İnsan 30.05.2022, 09:10
Futbolcular doluya böyle yakalandı...Bursa’da maçı durduran dolu

Bursa’da dün akşam saatlerinde bir anda yağan dolu, hayatı felç etti. Bazı vatandaşlar doluya piknik yaparken yakalanırken bazıları da futbol oynarken zor anlar yaşadı. Maça bir süre ara verildi.

Şehir merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur yerini doluya bıraktı. Doluya, kimi piknik yaparken yakalanırken kimi de futbol oynarken yakalandı.

Amatör lig maçına dolu yağışı nedeniyle bir süre ara verilirken dolunun durmasıyla birlikte maç devam etti.

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