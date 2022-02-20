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Futbol tutkusuyla 8 ayda kanseri yenen genç futbolcu sahalara geri döndü

Isparta Iyaş Spor Futbol Kulübü’nde oynayan 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Murat Becek, yakalandığı lenf kanserini futbol tutkusu ve çevresinin desteğiyle 8 ayda yenerek futbola ve sahalara geri döndü.

Haberde İnsan 20.02.2022, 10:47
Futbol tutkusuyla 8 ayda kanseri yenen genç futbolcu sahalara geri döndü

Isparta Iyaş Spor Futbol Kulübü’nde oynayan 19 yaşındaki yetenekli futbolcu Murat Becek, yakalandığı lenf kanserini futbol tutkusu ve çevresinin desteğiyle 8 ayda yenerek futbola ve sahalara geri döndü.

Isparta Iyaş Spor Futbol Kulübü’nde 2014 yılından beri top koşturan genç futbolcu, yaklaşık 1 yıl kadar önce boynunda çıkan şişlik nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan inceleme ve testlerin ardından 19 yaşındaki Murat Becek’in lenf kanseri olduğu ortaya çıktı. Tahlillerini verdikten sonra sonuçlar belli olmadan Samsun’a futbol kampına giden genç sporcu, Samsun’dan dönünce kanser olduğunu öğrendi. Her şeye rağmen pes etmeyen genç futbolcu, vakit kaybetmeden hemen tedavisine başladı. Bu süre içinde ailesi, hocaları, takım arkadaşları ve Iyaş Spor Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Dağlı ve yönetimi Murat’ı yalnız bırakmayarak büyük destek oldu. Futbolcu genç kanser tedavisi görmesine rağmen antrenmanlara katılamasa da sürekli sahaya arkadaşlarını izlemeye giderek büyük moral buldu ve 8 ay gibi kısa bir sürede kanseri tamamen yenerek futbola ve sahalara geri döndü.

Kendinden örnek göstererek bu durumu yaşayan insanlara tavsiyelerde bulunan Murat Becek, "Bu hastalığı yaşayan insanların motivesi asla düşmesin, hep ben bu hastalığı yeneceğim desinler. Çünkü ne kadar motiveniz yüksek olursa o kadar kolay bu hastalığı atlatabilirsiniz’’ dedi.

Yaşadığı süreçten bahseden Becek, "2014 yılından beri Iyaş Spor Futbol Kulübü’ndeyim. Bundan 1 yıl önce boynumda yağ bezesi gibi bir şişlik fark ettim, ne olur ne olmaz diye bir süre sonra doktora gittim. İlk başta parça alındı ama anlayamadılar, çıkan parçayı incelemek için Antalya Akdeniz Üniversitesi Araştırma Hastanesine gönderdiler. O sırada futbol için Samsun’a denenmeye gittim, 2 hafta orada kaldım. Oranın dönüşünde raporları hastaneye götürdüm ve lenfoma kanseri olduğumu öğrendim. Tedaviye başladık, tedavim Isparta’da sürdü. 8 kür kemoterapi aldım, her kürüm iki ilaçtan oluşuyordu. 15 güne bir alıyordum, tedavim 8 ay sürdü. Bu süreçte ailem, kulübüm ve arkadaşlarım hep yanımdaydı. Her gün arayıp sordular’’ diye konuştu.

"Futboldan hiç uzak durmadım’’

Tedavi süresi zarfında bile futbola ara vermeyen Murat Becek, "İdmanlarımız devam ediyordu, oynamasam da sürekli idmanlara gittim, evde kendim hep çalıştım. Yaklaşık 8 ay böyle sürdü. Doktorumla konuştuğumda şu an tamamen kanseri atlattım. 3 ay aralıkla kontrollerim başladı onlara gideceğim. Motiveniz asla düşmesin moraliniz ne kadar yüksek olursa hastalığı o kadar kolay atlatabilirsiniz’’ ifadelerine yer verdi.

"Ümidimizi hiç kaybetmedik’’

Genç futbolcunun yaşadığı süreçten bahseden Isparta Iyaş Spor Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Gökhan Görgülü ise, "Bu süreç aslında bizi ilk başlarda ürküttü ama erken teşhis olması ve Murat’ın genç bir sporcu olması, futbolun içinde yetişmesi tedavi sürecinde bizi biraz rahatlattı. İlk önce biraz korktuk ama sonradan sporun içinde devamlı kalması, antrenmanlara katılamasa bile izlemeye gelerek hep bizle beraber olması tedavisinin iyi geçmesine şükürler olsun diyoruz, güzel bir şekilde atlattık. Allah kimsenin başına vermesin zor bir durum ama tabii arkadaşlarının, ailesinin ve bizim yanında olmamız moral oldu. Murat küçüklüğünden beri yetiştirdiğimiz, geleceği olan bir oyuncu, kanat forvet oynuyor. Hastalığını öğrendiğimde Murat Samsun’da 15 gün kamptaydı. O oradayken sonuç bana iletildi ama Murat gelene kadar ben ona bilgi veremedim. Ben çok üzüldüm, benim de evlatlarım var. Buradaki sporcularımız da bizim evlatlarımız. Biz burada bir aileyiz. Ümidimizi hiç kaybetmedik. Murat ileride üst liglerde oynayabilecek bir çocuk’’ şeklinde konuştu

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