Furkan’ın ölümüne sebep olan cephe kaplamaları kaldırılıyor

Muğla’nın Bodrum ilçesinde minik Furkan’ın ölümüne neden olan cephe kaplamaları, Bodrum Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılıyor.

01 Ocak günü Gümüşlük Karakaya Mahallesi’nde yaşanan olayda evinin bahçesinde annesinin gözetiminde oyun oynayan 2 yaşındaki Furkan Akmeşe’nin üzerine evin kayrak taşlardan oluşan cephe kaplaması yıkıldı. Taşlar, bahçede arabası ile oynayan 2 yaşındaki Furkan’ın üzerine düştü. Taşların bir kısmı da binanın diğer cephesindeki pergolenin üzerine yıkıldı. O esnada pergole altında bulunan Akmeşe ailesinin 2 komşusu, pergole sayesinde taşların altında kalmaktan kuruldu. Anne ve komşuları tarafından taşların altından çıkarılan çocuk, ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Minik Furkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. Furkan’ın ölümü ailesi ve yakınlarını üzüntüye boğdu. Minik Furkan, 2 Ocak günü ikindi namazının ardından Karakaya Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi. Binanın dışına sonradan iddiaya göre, eve iskan almak için yapıldığı sanılan kayrak taş cephe kaplamasının üstünkörü şekilde, duvara herhangi bir işlem uygulamadan yapıştırıldığı görüldü.

Bahse konu binanın cephe kaplamaları için Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla söküm çalışması başlatıldı. Bodrum Belediyesince yürütülen çalışmaların sabah saatlerinden bu yana sürdürüldüğü bildirildi. Bölgede aynı şekilde yapılan 12 blok olduğu öğrenildi.