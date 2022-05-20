Fransızların 3 milyon Euro’ya satacağı makineyi 50 bin liraya üretebilen Mennan Usta'yı hiç duydunuz mu?

Hikayeyi paylaşmadan önce Gaziantep'in hatırı sayılır iş insanlarından Adil Konukoğlu'nun Mennan Usta'nın ölümünden sonra söylediği şu sözlere kulak verelim:

‘’Dünyada bütün makina üreticilerinin hayranlığını kazanan ve örnek bir kişi olarak gösterilen Mennan Aksoy, Gaziantep sanayisinde derin iz bırakan çok değerli bir ustaydı. 'Çeliğe hükmetmeyen namusuna mukayyet olamaz’ diyen Mennan Usta, bir makine dehasıydı. Gördüğü makinaları en fazla 10 dakika inceledikten sonra aynısını yapabilirdi. Bu olağanüstü yeteneği yüzünden Avrupa ve Amerika’da yapılan sanayi fuarlarına girişi yasaklanmıştı, ama o bir yolunu bulup yine girmeyi başarmıştır. Kendi atölyesinde onlarca makina üretti, bunları ihraç etti. Alman, Fransız, İtalyan makinacıların kabusu oldu. Yaşamı boyunca bizlere örnek olmuş değerli büyüğümüzü her zaman rahmetle, minnetle anacağız.’’ (Adil Konukoğlu)

Gaziantep’e bir Fransız gelir.

Tekstilcilere akıl verir:

“Makineleriniz yetersiz… Yenileyin, dünya pazarı sizin olsun”

En iyi makinelerin Fransa’da olduğunu söyler…

Kendi mallarını pazarlar.

*

Dinleyenler arasında bir usta vardır.

Kendine özgü lehçesiyle…

“Bu adam ne diy?” der.

Kafaya takar, makinenin resmine bakar.

Demiri eritir, çeliği büker, vidasını, motorunu koyar.

Fransızların 3 milyon Euro’ya satacağı makineyi…

50 bin liraya üretir.

*

Yerli piyasaya sunduğu yetmez.

Brezilya’ya kadar çeşitli ülkelere yaptığı makineleri gönderir.

Bu usta, Mennan Aksoy’dur.

Diplomasız dahi!

*

Yoksulluktan okuyamamıştır.

İlkokulu 9 yılda bitirmiş, bir daha eğitim görmemiştir.

Allah vergisi öyle bir akıl ve beceriye sahiptir ki…

Makineyi bir görsün, ertesi gün atölyesinde yapımı başlanmıştır.

*

Bu nedenle…

Uluslararası makine, teçhizat fuarlarına girişi yasaklanmıştır.

Mühendislerin, aylarca çalışarak tasarladığı makineleri, tek başına yapmaktadır.

El emeği ve tümü yerli malzemeyle.

İster ki…

Yerli sermaye gelişsin.

Boşa döviz ödeyerek, kazıklanmayalım.

*

Mennan Usta, “ Çeliğe hükmetmeyen, hiçbir şeye sahip çıkamaz” derdi.

Öyle bir teknoloji üretti ki…

Yoğunluğu düşük triko üretti.

Yazın serin, kışın sıcak tutan bir ürün.

Dünya peşinde koştu. Kapıştı.

*

TÜBİTAK ödüller verdi.

ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde hocalığı düşünüldü.

Diploması yoktu!

Tasarımını cebinde taşıdığı tebeşirle, yere çizerek anlatırdı.

Aklına yetişmek mümkün değildi.

*

Gaziantep’te kanalizasyon atıkları büyük dertti.

Çamuru, kokusu şehri bezdirmişti.

Belediye yönetimi, dünyayı dolaşır, çareler arar.

Mennan Usta, “ Memleketteki ustalar öldü mü?” diye çıkışır.

Okumuş gençleri de alır, yanına…

“ Şöyle yapın, bu parçayı, şuraya takın” talimatıyla, kafasına göre sistemi kurar.

Kanalizasyon çamuru alınır…

Kurutulurken, enerji üretilir.

Çıkan küller de asfalta, çimentoya katkı maddesi konulur.

Bugün…

Antep’te her gün çıkan 160 ton çamurun bertaraf edilmesi Mennan Usta’nın eseridir.

*

Mennan Usta'nın vasiyeti; "Gençler bilim ışığında yetiştirilsin. İmkânlar verilsin, önleri kesilmesin..."

Makine fuarına girmesini yasaklamışlardı! İşte Mennan ustanın hikâyesi

Herhangi bir makineyi sadece 10 dakika inceledikten sonra aynısını yapabilen Uluslararası makine fuarlarına girmesi yasaklanan, 9 Haziran 2015'de hayata veda eden, Mennan Usta'nın ilginç hayat hikâyesi.

1952 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen ve 63 yıllık hayatına çeşitli başarılar sığdıran "Dahi Mennan Usta"nın ilginç hayat hikâyesi oldukça ilginç.

Bir gün Gaziantep’e bir Fransız gelir. Tekstilcilere “Makineleriniz yetersiz… Yenileyin, dünya pazarı sizin olsun” şeklinde akıl verir. En iyi makinelerin Fransa’da olduğunu söyler ve kendi mallarını pazarlamaya başlar.

Fakat dinleyenler arasında öyle bir usta vardır ki, kendine özgü lehçesiyle “Bu adam ne diy?” der. Kafaya takar, makinenin resmine bakar. Demiri eritir, çeliği büker, vidasını, motorunu koyar. Fransızların 3 milyon Euro’ya satacağı makineyi 50 bin liraya üretir.

ULUSLARARASI MAKİNE FUARLARINA GİRMESİ YASAKLANDI

Yerli piyasaya sunduğu yetmez. Brezilya’ya kadar çeşitli ülkelere yaptığı makineleri gönderir. Kıvrak zekası nedeniyle Uluslararası makine, teçhizat fuarlarına girişi yasaklanmıştır. İşte bu usta, Gaziantepli Mennan Aksoy’dur.

İlkokulu 9 yılda bitirmiş, bir daha eğitim görmemiştir. Allah vergisi öyle bir akıl ve beceriye sahiptir ki, makineyi bir kez görmesi, ertesi gün atölyesinde yapımına başlaması için yeterlidir.

Bu nedenle; Uluslararası makine, teçhizat fuarlarına girişi yasaklanmıştır. Mühendislerin, aylarca çalışarak tasarladığı makineleri, tek başına yapmaktadır. En büyük amacı el emeği ve tümü yerli malzemelerin kullanımı ile yerli sermayenin gelişmesini sağlamak ve boşa döviz ödenmesini engellemektir.

"ÇELİĞE HÜKMETMEYEN, HİÇBİR ŞEYE SAHİP ÇIKAMAZ"

“Çeliğe hükmetmeyen, hiçbir şeye sahip çıkamaz” diyen Mennan Usta, ürettiği teknoloji ile yoğunluğu düşük triko yaptı. Yazın serin, kışın sıcak tutan bir ürün idi. Dünya peşinde koştu. Kapıştı.

TÜBİTAK ÖDÜLLÜ MENNAN USTA

Mennan Usta'ya TÜBİTAK tarafından ödüller verdi. ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde hocalığı düşünüldü.

Diploması yoktu! Tasarımını cebinde taşıdığı tebeşirle, yere çizerek anlatırdı. Aklına yetişmek mümkün değildi.

MEMLEKETTEKİ USTALAR ÖLDÜ MÜ?

Gaziantep’te kanalizasyon atıkları büyük dertti. Çamuru, kokusu şehri bezdirmişti. Belediye yönetimi, dünyayı dolaşır, çareler arar. Mennan Usta, “ Memleketteki ustalar öldü mü?” diye çıkışır. Okumuş gençleri de alır, yanına “Şöyle yapın, bu parçayı, şuraya takın” talimatıyla, kafasına göre sistemi kurar. Kanalizasyon çamuru alınır. Kurutulurken, enerji üretilir. Çıkan küller de asfalta, çimentoya katkı maddesi konulur. Bugün, Antep’te her gün çıkan 160 ton çamurun bertaraf edilmesi Mennan Usta’nın eseridir.

İŞTE MENNAN USTANIN GENÇLERİ UNUTMADIĞI VASİYETİ

9 Haziran 2015'te vefat eden Mennan Usta'nın vasiyeti gençler ile ilgiliydi;

"Gençler bilim ışığında yetiştirilsin.

İmkânlar verilsin,

Önleri kesilmesin."

"ETİ ATIN ÖNÜNE, ARPAYI İTİN ÖNÜNE ATIYORLAR"

Türk Sanayi ve İşadamları Derneği'nin 25. kuruluş yıldönümünde videodan konuşan Mennan Aksoy, siyasileri eleştirirken, "Bütün partiler hızmayı burunsuza, küpeyi kulaksıza takıyorlar. Eti atın önüne, arpayı itin önüne atıyorlar. Sürekli mundar ediyorlar." dedi. Vizyonu, hedefleri, gayreti ve hikayesi ile bizlere ilham kaynağı olan Mennan Usta'ya Allah'tan rahmet diliyor, sizleri (muhakkak izlemeniz gereken) belgeseli ile baş başa bırakıyoruz.