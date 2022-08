Fransalı Emile Müslüman oldu

Fransa vatandaşı Emile Zehnder, Elazığ İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Müslüman olmak istediğini belirterek Elazığ İl Müftülüğüne başvuran Fransa vatandaşı Emile Zehnder (85) için ihtida merasimi düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftü Vekili Özer Cömert, Emile’ye İslam’ın temel esasları ile ilgili bilgi verdi. Ardından şahitler huzurunda Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Emile, ‘Emin’ ismini aldı.

Müftü Özer, "İslam’da Allah her manasıyla birdir. Zatında ve sıfatında birdir. Doğmamıştır ve doğurulmamıştır, oğlu, kızı yoktur. Hiçbir şekilde benzeri ve dengi yoktur. Her şey ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Mekanla, zamanla sınırlı değildir. O kullarına çok yakındır. Vasıtasız, aletsiz olarak bilir, görür. Gücü her şeye yeter. Dünyayı, kainatı ve her şeyi yaratan, kanunlarıyla düzenleyen odur. Allah’ın birliği inancına ve ona teslimiyet üzere bulunmaya İslam diyoruz. İslam’a girmek Allah’a ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu, peygamberi olduğuna ve onun getirdiklerine inanmakla olur” dedi.

Merasim yapılan dua ile tamamlandı. İl Müftü Vekili Özer Cömert, Emin’i tebrik ederek, ihtida belgesi ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan Kur’an-ı Kerim ve çeşitli kitaplar hediye etti.