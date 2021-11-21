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Fotoğrafçılığı bıraktı, "organik pazarcı" oldu

Bursalı fotoğrafçı, pandemi döneminde işlerinin kötüye gitmesi üzerine mesleğini bırakıp, organik ürün işine girdi. Köyleri tek tek dolaşarak organik ürünler toplayan girişimci, bunları sağlıklı gıda arayanlara internet yerine pazarda satarak günlük ve taze olarak ulaştırıyor.

Haberde İnsan 21.11.2021, 10:21
Fotoğrafçılığı bıraktı, "organik pazarcı" oldu

Bursalı fotoğrafçı, pandemi döneminde işlerinin kötüye gitmesi üzerine mesleğini bırakıp, organik ürün işine girdi. Köyleri tek tek dolaşarak organik ürünler toplayan girişimci, bunları sağlıklı gıda arayanlara internet yerine pazarda satarak günlük ve taze olarak ulaştırıyor.

Tuz Pazarı’nda organik ürünler satan Murat Bakacan, tarhanadan ısırgan otuna, gezen tavuk yumurtasından yağı alınmamış köy sütüne kadar her çeşit sağlıklı gıdayı satışa sunuyor. Yıllarca yaptığı fotoğrafçılığı pandemi sebebiyle bırakmak zorunda kaldığını söyleyen Bakacan, "Mesleğim olan fotoğrafçılığı bırakıp pazarcılığa yönelmem, pandemi döneminde oldu. Fotoğrafçılık işlerimin iyice azalması ile meslek değiştirmeyi ve yeni bir işe yönelmem gerektiğini düşündüm. Bunun için de çeşitli arayışlara girdim. Etrafımdaki çok fazla insan, bana köyünden organik ürününü getirip, bunları satar mısın diye rica ediyor. Düşündüm, bu ürünleri zaten ben ve etrafımdaki herkes tüketiyor. Etrafımdakilere tavsiye ederken bir baktım ki, bu mesleğin içine girmişim. Aldığım ürünlerle Tuz Pazarı’nda hemen bir tezgah kiraladım ve pazarcılık işine başladım" dedi.

Her gün köyleri motosikletiyle gezerek organik ürünler topladığını anlatan Bakacan, "Motosikletimle köy köy gezip organik ürünleri temin etme ihtiyacı duydum. Köylünün satamadığı, elinde bir miktar da olsa kalan, gözbebeği gibi baktığı ürünleri alıp onları vatandaşlara sunuyorum. Bunları satmak için tezgahımı rengarenk ürünlerle donattım. Bu iş bir güven meselesi. Doğal ve organik ürün satmak, insanlara sunmak zaten benim yapımda var. Bunun neticesi olarak da ben bu işi severek yapıyorum" şeklinde konuştu.

Köylü kadınların yaptığı tarhanaları Bursalılara ulaştırıyor

Tezgahında her türlü ev yapımı ürün ile organik sebze ve meyveler bulunan Murat Bakacan, "Tezgahımda Bursa’nın çeşitli köylerinden gidip bizzat aldığım tarhanadan turşuya, dağlardan topladığım ısırgan otundan süt ve köy ekmeğine kadar, sağlıklı yaşamak isteyen vatandaşlar için her çeşit ürün var. Sattığım organik yumurtaları Kestel’in Kayacık köyünden alıyorum. İnegöl’ün Tüfekçikonağı ve Aksu köyünden ise tarhana getiriyorum. Uludağ yolunda oturuyorum. Komşularımın bahçelerinde olan meyveleri de alıp burada satıyorum. Bursa’nın Uludağ yamaçlarındaki köylerinden ekmek ve süt getiriyorum. Yağı alınmamış günlük köy sütünün litresini 6, köy ekmeğinin tanesini 10, organik elmanın kilosunu 4, kavunu 10, cennet hurmasını 5, domatesin kilosunu 6, ısırgan demetini 4, kuşburnunun kilosunu 25, limonun kilosunu ise 1 lira 50 kuruştan satıyorum. Topladığım ürünleri motosikletimin arkasına koyduğum kasa ile gittiğim yerlerden az ve öz alarak, zedelemeden getirip Tuz Pazarı’nda taze taze satışa sunuyorum" diye bilgi verdi.

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