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Firar eden kurbanlık koçu 13 saat sonra jandarma ekipleri buldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Kurban Bayramı için alınan bir koç firar etti. Jandarma ekipleri ahırdan kaçan koyunu 13 saat sonra kırsal alanda operasyonla yakaladı. Ekip aracına bindirilen kaçak kurbanlık sahibine teslim edildi.

Haberde İnsan 06.06.2021, 08:52
Firar eden kurbanlık koçu 13 saat sonra jandarma ekipleri buldu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde Kurban Bayramı için alınan bir koç firar etti. Jandarma ekipleri ahırdan kaçan koyunu 13 saat sonra kırsal alanda operasyonla yakaladı. Ekip aracına bindirilen kaçak kurbanlık sahibine teslim edildi.

Olay, Karacabey İlçesine bağlı leylek köyü olarak da bilinen Eskikaraağaç Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Okumuş kırsal alanda yetişen kurbanlık koç aldı. Okumuş, kurbanlık koçunu bahçesinde bulunan çitlerle çevrili alana koydu. O sırada koç yaklaşık 1 buçuk metrelik alandan atlayarak kaçtı. Okumuş peşinden koşsa da koç bir süre sonra gözden kayboldu. Ahmet Okumuş, durumu jandarma, muhtar ve köylüye bildirdi. Teyakkuza geçen jandarma ekipleri 13 saat sonra koçu kırsal alanda uzun kovalama sonucu yakaladı. Ekipler firari kurbanlığı jandarma aracına koyup köye getirdi. Kaçak kurbanlık koç sahibine teslim edildi.

Kurbanlık hayvanının bulunduğuna sevinen Okumuş jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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