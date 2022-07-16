Filmleri aratmayacak kurtarma operasyonu

Zonguldak’ta 3 gün önce bir apartmanın boşluğuna düşerek mahsur kalan sokak kedisi itfaiye ve fen işleri ekiplerinin saatler süren mücadelesi sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, 3 gün önce su deposu sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre bir sokak kedisi bir apartman boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Kedinin seslerini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. Ardından mahalle halkı ve apartman görevlileri 3 gün boyunca kediye yiyecek atarak hayatta kalması için uğraştı.

3 gün sonunda itfaiye ekipleri, fen işleri ekipleriyle birlikte gerekli malzemeleri alarak kediyi kurtarmak için yeniden harekete geçti.

Saatler süren çalışma sonucunda kedinin mahsur kaldığı yer ekipler tarafından kırıcı ile kırılarak kediyi mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sokağa salındı.

Olay ardından açıklama yapan itfaiye müdürü Aydın Yıldırım, “Yaklaşık 3-4 gün önce bize ihbar geldi. Binayla duvar arasına düştüğü ile ilgili. Ekiplerimiz geldi baktı kedi düşmüş bir şekilde yaralı falan değildi. Biz sonra belli bir malzemeler kullanarak çıkmasını bekledik. Fakat çıkmasını bekledik çıkmadı. Biz yiyecek falan da verdik. Sonra biz kendi ekibimiz ve itfaiye rakibiyle birlikte dükkan sahipleriyle birlikte duvarı kırarak kediyi kurtardık” dedi.