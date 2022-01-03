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Filmde terörist rolünde oynadı, başına gelmeyen kalmadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve kuryelik yaparak geçimini sağlayan Vedat Gümüşgöz’ün hayatı, 5 yıl önce ’terörist’ rolünde figüranlık yaptığı filmin setinde çektirdiği hatıra fotoğrafı yüzünden altüst oldu. Gümüşgöz, kurye olarak işe girdiği iki işyerinden de o fotoğraf yüzünden kovuldu.

Haberde İnsan 03.01.2022, 12:57
Filmde terörist rolünde oynadı, başına gelmeyen kalmadı

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşayan ve kuryelik yaparak geçimini sağlayan Vedat Gümüşgöz’ün hayatı, 5 yıl önce ’terörist’ rolünde figüranlık yaptığı filmin setinde çektirdiği hatıra fotoğrafı yüzünden altüst oldu. Gümüşgöz, kurye olarak işe girdiği iki işyerinden de o fotoğraf yüzünden kovuldu.

Aslen Erzurumlu olan Gümüşgöz, bundan 5 yıl önce kayıtlı olduğu oyunculuk ajansı aracılığıyla ismini tam bilmediği bir filmde rol aldı. Filmin küçük bir bölümünde görünen ve vurularak öldürülen bir teröristi canlandıran Gümüşgöz, film çekimleri sırasında set arkadaşlarıyla birlikte bir hatıra fotoğrafı çektirdi. Üzerinde ise rol gereği giydiği terörist kıyafetleri vardı. Gümüşgöz, o fotoğraf karesini bir süre önce sosyal medya hesabından "Film setinden bir kare" notuyla paylaştı. İddiaya göre, Gümüşgöz ile aynı firmada kurye olarak çalışan iş arkadaşı Murat K, o fotoğrafı kaydederek firma yetkililerine gönderdi. Fotoğrafı gören yetkililer Gümüşgöz’ün işine son verdi. ’Terörist’ damgası yiyen Gümüşgöz, fotoğrafın film setinde çekildiğini söylese de derdini kimseye anlatamadı. İşinden olan Gümüşgöz, bir süre sonra başka bir firmada yine kurye olarak işe başladı. Ancak kabus yine peşini bırakmadı. Başına bela olan o fotoğrafı, yeni işe başladığı firmanın yetkilileri görünce Gümüşgöz, ikinci kez işten kovuldu. Bunun üzerine Vedat Gümüşgöz, soluğu savcılıkta aldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Gümüşgöz, işinden çıkarılmasına sebep olan iki kişi hakkında şikayetçi oldu.

Paylaştığı fotoğrafla hayatının karardığını ifade eden Vedat Gümüşgöz, "Ben Erzurumluyum İzmir Menemen doğumluyum, Bursa’ya 5 yıl önce geldik. Burada hayatımı sürdürmek için mesleğim olan kuryelik işini yapmaya başladım. Çalıştığım şirketten Murat isimli şahıs benim sinema filminde çekindiğim ve hatıra olarak paylaştığım kareyi alıp altında yazanı silerek iş yerine gönderiyor. Benim terörist olduğumu söylüyor ve beni işten attılar. Buradan atıldıktan sonra ikinci bir kurye işine girdim. Tekrardan bu fotoğrafı benim yeni çalışmaya başladığım iş yerine yollayarak beni oradan da attırdılar. Bundan sonra girdiğimi her işimden çıkarılma korkum var çünkü peşimi bırakmıyorlar sürekli fotoğrafı her iş yerine atıyorlar" dedi.

İnegöl ilçesinde bir sinema filminde figüran olarak oynadığını belirten Gümüşgöz, "Bu filmde benim rolüm gerillaydı. Benim gibi fotoğrafta olan diğer arkadaşların rolü de gerillaydı. Bana terörist lekesini sürerek beni işimden ettiler. Yarın öbür gün vatanımdan da etmek isteyebilirler. Ben bu korku var mücadelemin sonuna kadar arkasındayım her türlü davacıyım bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim. Ben bu film çekimi için Melodram Ajansla anlaştım. Buradan o ajansa da sesleniyorum sizin aracılığınızla bir filmde oynadım ben eğer bizi duyuyorsanız. lütfen yardımcı olun ajansta kayıtlarım var. Ben tam olarak bilmiyorum. 2017-2018 yıllarında çekilen Bordo Bereliler Afrin ve Bordo Bereliler Suriye filmi var bu film İnegöl’de bir ormanda çekildi. Ben sinema filminde oynayan bir insanım sadece bir rol almışım bu kostümler yöresel bir kıyafettir. Bunu tiyatroda insanlarda giyiyor. Benim hakkımda terörle mücadeleye benim hakkımda suç duyurusunda bulunmuşlar bu şahıs teröristtir bu fotoğraf ona aittir diye benim adıma suçlamada bulunmuşlar. Bende ikinci defa emniyete gidince bunları öğreniyorum. Orada polisler bana senin bir suçun olmadığı için seni ifadeye bile çağırmaya bile gerek duymadık dediler. Ben savcılığa suç duyurusunda bulundum onay bekliyorum. Savcı onayladığı an en iyi avukatı tutacağım. Bu işin peşinden sonuna kadar gideceğim" şeklinde konuştu.

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