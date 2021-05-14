banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de final maçlarının hakemleri belli oldu
Raylı sistemlere normalleşme düzenlemesi
Raylı sistemlere normalleşme düzenlemesi
THY'den Tel-Aviv kararı!
THY'den Tel-Aviv kararı!
MUTLU BAYRAMLAR!
MUTLU BAYRAMLAR!

Filistin’de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar’da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli vatandaşlar için Afyonkarahisar’da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Haberde İnsan 14.05.2021, 16:17
Filistin’de şehit olan vatandaşlar için Afyonkarahisar’da gıyabi cenaze namazı kılındı

İsrail’in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli vatandaşlar için Afyonkarahisar’da cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı.

Ramazan ayında başlayan ve bayramda da devam eden İsrail’in sivilleri hedef alan saldırıları sonucu şehit olan Filistinli vatandaşlar için Afyonkarahisar İmaret (Gedik Ahmet Paşa) Camisi’nde cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazı sonrası saf tutan cemaat Filistin’de başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere hayatını kaybeden 100’ün üzerindeki Müslüman vatandaşlar için cenaze namazı kılındı.

Daha sonra Anadolu Gençlik Derneği tarafından basın açıklaması yapılarak İsrail’in kanlı saldırıları kınandı. Toplanan kalabalık İsrail’e yönelik sloganlar atarak dağıldı.
Yorumlar (0)
25°
az bulutlu