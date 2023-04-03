Filipinli Nenet Muğla’da Müslüman oldu

Kuveyt’te aynı iş yerinde çalıştığı Hakan Koçar ile evlenen ve yaptığı araştırmalar sonucu Müslüman olmaya karar veren Filipinli Nenet Delaroza Antonio, eşinin memleketi Muğla’da Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

Muğla’nın Özlüce Mahallesi’nde yaşayan Hakan Koçar, 2015 yılında çalışmak için gittiği Kuveyt’te aynı iş yerinde çalıştığı Filipinli Nenet Delaroza Antonio ile tanıştı. Hakan Koçar’dan etkilenen ve Kuveyt’te bulunması dolayısı ile İslam’ı araştırmaya başlayan Nenet, Müslüman olmaya karar verdi. Bu dönemde Koçar ile evlenen Nenet ve eşi, doğan çocuklarına da Mirza Efe ismini verdi.

Müslüman olan Elifnaz Koçar için Muğla Müftülüğünde ihtida merasimi düzenlendi. Tören Kur’an-ı Kerim tilaveti başladı. Tekbir ve salavatların getirildiği merasim sonunda Nenet, Kelime-i Şehadet getirerek İslam’a girdi ve Elifnaz ismini aldı. İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Elifnaz Koçar’a İhtida Belgesi, İngilizce mealli Kur’an-ı Kerim ve ilmihal kitapları hediye etti.