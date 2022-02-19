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Filipinli çocuklar için polisliği bıraktı, dünyayı yürüyerek dolaşıyor

Filipinlerde mağdur durumda olan çocuklar için 15 bin kilometre yol yürüyerek destek toplamak amacıyla İsviçre’den yola çıkan Thomas Kellenberger (39), Samsun’a ulaştı. Şu ana kadar 3 bin 600 kilometre yürüyen Thomas, çocukları kurtarmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Haberde İnsan 19.02.2022, 13:07
Filipinli çocuklar için polisliği bıraktı, dünyayı yürüyerek dolaşıyor

Filipinlerde mağdur durumda olan çocuklar için 15 bin kilometre yol yürüyerek destek toplamak amacıyla İsviçre’den yola çıkan Thomas Kellenberger (39), Samsun’a ulaştı. Şu ana kadar 3 bin 600 kilometre yürüyen Thomas, çocukları kurtarmanın hayalini kurduğunu söyledi.

İsviçre’de polis memuru olarak görev yapan Thomas Kellenberger, tatile gittiği Filipinlerde gördükleri karşısında hayrete düştü. Sokakta yatan, çöpten beslenen ve fuhuş yapmaya zorlanan çocukların dramına şahit oldu. Bu durumdan etkilenen Thomas, gördüklerini anlatmak, yardım toplamak ve bu duruma tepki çekmek amacıyla yürüyerek dünyayı gezmeye karar verdi. İlk olarak İsviçre’deki polislik görevini bıraktı. Akabinde ise Filipinler’de "Island Kids Phlippines" adında bir dernek kurdu. İsviçre’den yürüyerek yola çıkan Thomas, sırasıyla İtalya, Slovakya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Montenegro, Arnavut, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan’ın ardından Türkiye’ye ulaştı. Türkiye’de ilk olarak İstanbul’a giden Thomas’a burada Marjin Stucki eşlik etmeye başladı. İkili yürüyerek Samsun’a kadar geldi. Burada Olgun Aydoğan isimi vatandaşın evine konak olan Thomas ve Marjin’in Türkiye’den sonraki rotası Gürcistan, Azerbaycan, İran, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Hindistan, Nepal, Bangladeş, Myanmar, Laus, Vietnam, olacak. Thomas’ın bu zorlu yolculuğu Filipinler’de bitecek.

"O çocukları kurtartmayı hayal ediyorum"

Thomas’ın çocukları kurtarması için toplamayı hedeflediği miktar 167 bin frank. Şu ana kadar gezdiği yerlerde 65 bin frank kadarını toplayan Thomas, bu miktarı toplayana kadar yürüyeceğini belirtti. Yaşadığı serüveni anlatan Thomas, "Filipinler çocuklarının, izin zamanında tatile gittiğimde baya bir zor durumda olduğunu gördüm. Filipinlerdeki kız çocuklarının 10 yaşında satıldığını gördüm. Bunlar bana çok acı verdi. Bu yüzden yürüyüşe çıktım. İşten çıktım. Polislik mesleğinden istifa ettim. Derneğimi Filipinler’de kurdum. Orada dernek başkanıyım. Bu küçük çocuklara yardım etmek için para topluyorum. Bütün iş adamlarına sesleniyorum. Tabii ki zorluklar yaşadık. Kar ile savaştık. Her zorluğun arkasında güzel bir başarı vardır. O başarıyı şöyle düşünüyorum. O çocukları kurtartmayı hayal ediyorum. Arkadaşlar internetten insanların para yatırdıklarını görüyor. O benim motivasyonumu yüksek tutuyor. Bunun için savaşıyorum. Türkiye’de hiçbir problem yaşamadık. Türkiye çok misafirperver bir ülkedir. Evlatları gibi herkes bizi evlerine davet etti. Çay, kahve, çorbalarını verdiler. Bizlerle beraber yaşadılar. Hikayemizi herkes dinledi. Bu konuda hiç kimse engel olmadı" dedi.

Yabancı uyruklu vatandaşları evlerinde misafir eden Olgun Aydoğan ise "Balkonda çay içiyorduk. Tomas ve Marjin yürüyorlardı. Dikkatimizi çektiler. Bir çay kahve içelim diye çağırdık. Sağ olsunlar geldiler. Sonuçta onlar da bu tür şeylerle bayağı karşılaşmışlar. Muhabbet ederken neden yürüdüklerini de sorduk. Tomas, polis memuruymuş. Filipinler’e izne gidiyor. Tatildeyken oradaki çocukların dramına şahit oluyor. Çöpten beslendiklerini, dışarıda yattıklarını, hatta kız çocuklarının ufak yaşlarda fuhşa zorlandığını görüyor. Bu da tabii zoruna gidiyor. 4 tane çocuğu kendi himayesine alıyor. Mesleğini bırakıyor. Bir iş adamı da diyor ki, ‘ben de sana maaş bağlayayım, sen benim işçim ol ama sen bu olaya parmak bas’. Thomas da bir dernek kuruyor. ’Island Kids’ diye ve çalışmasına başlıyor. 4 çocukla başladığı projede şu anda 1000 çocuğa yardım veriyor. Toplam hedefi 167 bin frank. 2 milyon Türk Lirası ediyor. Şu anda toplanan para 65 bin frank, 1 milyon Türk Lirası’ndan fazla ediyor. Hedefi bulana kadar yürüyeceğini söylüyor. Şu ana kadar 3 bin 600 kilometre yol yürümüş. İsveç’ten çıkarak Türkiye’ye kadar toplam 15 bin kilometre hedeflemiş. ‘Eğer bu parayı toplayamazsam yürümeye devam edeceğim’ diyor. Tamamında 22 aylık bir program yapmış. Bazı günler 20 kilometre bazen de 50-60 kilometre hava yol durumuna göre ilerliyormuş. Bunun sonucu ne diye sorduk. Ben Filipinler’de böyle bir yaraya parmak bastım. Devam ettiriyorum. Dünyada bir örnek olarak başka ülkelerde de başkaları bunu çoğaltabilirler. Ama benim şu an hedefim 2 bin üzeri çocuk. Şu anda 1000 çocuğa ulaştık. Hatta GPS ile sürekli takip altında. Acil durumlarda yardım butonu var. İsviçre Televizyonu’na da buradan anlık bilgi veriliyor. Amaç burada ne kadar çok kitleye ulaşılırsa o kadar çocuğa yardımcı olmak" diye konuştu.

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