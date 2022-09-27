Filipinler’den köye gelin geldi

Tanışıp aşık olduğu gençle evlenmek için Bursa’ya gelen Filipinli gelin köy düğünüyle evlendi.

Dubai’de çalışırken tanışıp bir birine aşık olan Bursalı Faruk Çobanoğlu ve Filipinlerli Grace Marinela Villasenor Red, evlenmeye karar verdi. Damadın ailesi ilk önce Türk adetlerine uygun olarak kızı ailesinden Allah’ın emri Peygamberin kavliyle istedi. Ailenin onay vermesiyle çift düğününü damadın memleketi olan Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi Kurşunlu köyünde geleneklere uygun yaptı. Gelin için kına yakılırken; kaynana gelinin avcuna altın koyup kına sürdü. Daha sonra çift dans etti. Türk oyun havaların çok beğenen Filipinlerli gelin saatlerce Bursa oyun havalarıyla hünerlerini sergiledi. Köylerde en mutlu gününde çiftti yalnız bırakmadı.

Türkiye’ye kendisini aşkın getirdiğini ifade eden Grace Marinela Villasenor Red, "Faruk’la bir birimizi çok sevdik evlenmeye kara verdik. Düğünümüz burada oldu Türkiye’yi çok sevdim" dedi.