Fidan dikme ve bağış şartıyla uzlaştılar

Düzce’de bir kişi tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu şahısla fidan dikmesi ve hayvan derneklerine bağış yapması şartıyla uzlaştı.

Düzce’de yaşayan S.H. kendisine hakaret ve tehditte bulunduğu iddiası ile şüpheli Y.D.’den şikayetçi oldu. Bunun üzerine şüpheli Y.D. hakkında basit tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma dosyasının Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaşma Bürosuna gönderilmesinin ardından uzlaştırmacı tarafından S.H ile görüşme yapıldı. S.H., şüphelinin Düzce Farabi Anadolu Lisesi Okul Bahçesine 5 adet ağaç fidanı dikmesi ve Hayvanları Koruma Derneğine 100 TL bağışta bulunması halinde uzlaşabileceğini belirtti.

Uzlaştırmacı tarafından yapılan görüşmede Y.D. bağışta bulunmayı ve fidan dikmeyi kabul etti. Y.D.’nin taahhüdünü yerine getirmesi ile uzlaşma sağlandı ve her iki taraf açısından meydana gelen uyuşmazlık gönüllü olarak barışçıl yollarla çözüme kavuşmuş oldu.