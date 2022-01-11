Fidan bağışı sözü, tarafları uzlaştırdı

Ankara’da iki kişi arasındaki ‘hakaret ve tehdit’ suçlamasıyla başlatılan soruşturma, fidan bağışlama sözü ile tarafların uzlaşmasıyla sonuçlandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hakaret ve basit tehdit suçlarından yürütülmekte olan soruşturmada fidan bağışı edimiyle uzlaşma sağlandı.

Şüpheli E.A.’nın mesajla müşteki E.M.’ye hakaret ve tehditte bulunması gerekçesiyle başlatılan soruşturma dosyası, suçların şikayete tabi suçlardan olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırmacının taraflar ile yaptığı müzakereler sonucunda müşteki, TEMA Vakfı’na 20 fidan bağışı yapması edimi ile şüpheli hakkındaki şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Talebi kabul edip 20 fidan bağışında bulunan şüpheli E.A. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Böylece taraflar el sıkışmış oldu.

Adalet Bakanlığınca yürütülen uzlaştırma müessesi sayesinde hem mağdurların hakkı korunuyor hem de kamuya yararlı edimlerle suç failinin topluma kazandırılması sağlanıyor. Böyle klasik yargılamanın dışına çıkılarak soruşturmalar kısa sürede sonuçlanıyor. Bakanlık tarafından görevlendirilen tarafsız uzlaştırmacılar koordinasyonunda taraflar çeşitli edimlerle uzlaşıyor. Bu edimler vakıflara, yardım derneklerine, kadın sığınma evlerine, yurtlara, çocuk yuvalarına, ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere bağış, Kızılay’a kan bağışı ve fidan bağışı gibi edimler kararlaştırarak uzlaşabiliyor.

‘Ardahan’da da 500 fidan bağışıyla uzlaşma sağlandı’

Ardahan’da şüpheli M.S. hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘taksirle birden fazla kişinin yaralanması suçuyla başlatılan soruşturmada, dosya suçun uzlaşmaya tabi olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosuna gönderildi. Uzlaştırmacı Murat Koç’un görüştüğü müşteki karı koca, 500 fidan bağışı yapma şartıyla şüpheli hakkındaki şikayetten vazgeçeceklerini söyledi. Şüpheli, talebi kabul edip 500 fidan bağışı yapınca taraflar anlaştı.