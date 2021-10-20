Fevzi Dede’nin uzun yaşamının sırrı ’spor ve sağlıklı beslenme’

Mersin’in Bozyazı ilçesinde yaşayan 95 yaşındaki Fevzi Ardıç, sağlıklı yaşamanın sırrının, spor ve sağlıklı beslenmeye bağlı olduğunu söyledi.

Havanın müsait olduğu zamanlarda 30 yıldır yaz-kış demeden ve hiç aksatmadan bisiklet ile yaklaşık 10 kilometre sürüş yaptığını ve kent içerisinde de ulaşım aracı olarak bisikleti kullandığını belirten Fevzi Ardıç, “Sabah ezan vakti kalkarım. Kahvaltımı yaparım. Kahvaltımda yumurta, peynir ve zeytini eksik etmem. Mutlaka her sabah bir yumurta yerim. Sonra emektar bisikletime biner sporumu yaparım. Bir yere gideceğim zaman dahi bisikletimi ulaşım aracı olarak kullanırım. Sağlıklı beslenme ve spor çok önemli. Sabah kahvaltısında yumurtamı eksik etmezken, diğer öğünlerde de yoğurdu eksik etmem. Yoğurt olmazsa ayran mutlaka her gün yenmeli, içilmeli. Sofrada yoğurt eksik edilmemeli” dedi.

Bozyazı Kaymakamlığının Bozyazı-Anamur arası düzenlediği bisiklet yarışmalarında 2 madalya aldığını ifade eden Ardıç, “Herkese önerim mutlaka aksatmadan hangi yaşta olursa olsun spor yapsınlar. Atalarımız ’işleyen demir pas tutmaz’ demiş. Spor yapan daha sağlıklı yaşar. Şimdiki nesil yiyor oturuyor ve hastalıklar çoğalıyor. Ben bu yaşıma geldim Allaha şükür kalıcı bir hastalığım yok. Gayet sağlıklıyım. Allah ömür verirse elim ayağım tuttuğu sürece bisikletimden inmem. Sporumu eksik etmem” diye konuştu.

Geçimini devletin verdiği 65 yaş aylığı ile idame ettirdiğini, eşini ise 12 yıl önce kaybettiğini, yalnız yaşadığını vurgulayan Ardıç, 8 çocuk sahibi olduğunu, torunun torununu gördüğünü ifade etti. Covid-19 salgın hastalık konusunda da aşısını yaptırmayanlara çağrıda bulunan Ardıç, “Ben aşılarımı düzenli olarak yaptırdım. Bu illet hastalıktan kurtulup tekrar sağlıklı günlere dönmek istiyorsak mutlaka aşılarımızı yaptırmalıyız. Devlet büyüklerimizin dediklerine mutlaka kulak verip uyalım” şeklinde konuştu.