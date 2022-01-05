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Fethi Sekin’in şehadetinden önce izin almayı planladığı ortaya çıktı

5 Ocak 2017’de PKK’nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in yakın arkadaşı Baki Fırat, “Fethi Sekin, o gün işten erken çıkıp benimle birlikte Aydın’da ameliyat olan babasını ziyaret edecekti ama saldırıda şehit oldu. Rabbim ona şehadet şerbetini içmeyi nasip etti” dedi.

Haberde İnsan 05.01.2022, 09:29 05.01.2022, 10:05
Fethi Sekin’in şehadetinden önce izin almayı planladığı ortaya çıktı

5 Ocak 2017’de PKK’nın İzmir Adliyesine yönelik saldırısını önlerken şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in yakın arkadaşı Baki Fırat, “Fethi Sekin, o gün işten erken çıkıp benimle birlikte Aydın’da ameliyat olan babasını ziyaret edecekti ama saldırıda şehit oldu. Rabbim ona şehadet şerbetini içmeyi nasip etti” dedi.

5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin, ölümünün 5. yıl dönümünde İzmir’de anılıyor. Memleketi Elazığ olan kahraman şehit için İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği de anma programı düzenleyecek. Şehit Sekin’in aynı zamanda yakın arkadaşı olan dernek üyesi Baki Fırat, Fethi Sekin’in 5 Ocak 2017 günü işten erken çıkıp Aydın’da ameliyat olan babasını ziyaret etme planı yaptığını ancak saldırıda şehit düştüğünü söyledi. Şehidi gözyaşları içerisinde anan Fırat, İzmirlileri tüm şehitleri anmak üzere İzmir Adliyesine beklediklerini belirtti.

“Saldırıdan önce izin alacaktı”

Şehit Sekin’in olay günü saat 11.00’de kendisini aradığını ifade eden Fırat, “O gün beni arayıp ‘Bugün babam Aydın’da ameliyata girecek. Buradan beni al, beraber Aydın’a gidelim’ dedi. Ben o sırada pazarda çalışıyordum. İş yoğunluğu nedeniyle haberlere bakamamıştım. Ardından oğlum arayıp ‘Baba, Fethi Amca’nın olduğu yerde bombalı saldırı olmuş’ dedi. Tezgahımı toplamadan adliyeye gittim. Fethi’yi hastaneye sevk ettiklerini söylediler ancak hastaneye gittiğimizde Fethi’nin şehadet haberini aldım. O gün, saldırıdan önce aslında izin alacaktı. Ben mesai bitiminden daha erken bir vakitte onu adliyeden alacaktım ama saldırıda şehit oldu. Rabbim ona şehadet şerbetini içmeyi nasip etti. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Ülkemiz ve bizim için büyük bir acı” diye konuştu.

Şehitleri anacaklar

Fethi Sekin’in kardeşi gibi olduğunu dile getiren Fırat, “O benim arkadaşım, kardeşimdir. Kardeşimi bizden kopardılar. Arkadaşım, kardeşim, 5 Ocak 2017’de hain bir saldırıda şehit oldu. İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği olarak biz de Fethi Sekin’i anacağız. İzmir Adliyesinde yapılan programın ardından tüm şehitlerimiz için dualar edeceğiz. Bütün İzmir’e, ‘Gelin, şehitlerimizi yalnız bırakmayın’ diyoruz. Fethi Sekin, mükemmel bir insandı. İnsan sevdalısı, vatan sevdalısı olduğu için mermilerin üzerine koşa koşa gitti” sözlerine yer verdi.

“Unutmayacağız, unutturmayacağız”

İzmir Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ufuk Öztürk ise şunları söyledi: “Şehit Fethi Sekin, Elazığ’ımız ile İzmir’imizi kan kardeşi yaptı. Ülkemizin bekası için, milletimizin geleceği için bu halkın neler yapabileceğini kurşunlara göğsünü siper ederek gösterdi. Fethi Sekin, bizim ülkemizde bu birlik ve beraberlik olduğu müddetçe, güçlüklerin nasıl üstünden gelinebileceğinin en güzel kanıtıdır. Unutmak, tükenmektir. Onu unutmayacağız, unutturmayacağız. Milletin huzuru, devletin devamı, milletimizin sürekliliği için şehitlerimizi anmamız gerekiyor. Biz de yarın anma programının ardından Fethi Sekin’in anıtına karanfiller bırakacağız. Mevlid okutacağız, lokma döktüreceğiz ve tüm şehitlerimiz için dualar edeceğiz.”

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