Festivalde sahneye çıkan jandarma 2 bin kişiye KADES eğitim verdi

Aksaray’da kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten jandarma ekipleri, Saratlı beldesinde düzenlenen festivalde sahneye çıkarak yaklaşık 2 bin kişiye Kadın Destek Uygulaması (KADES) eğitimi verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla birçok faaliyet yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçe, belde ve köylerde gerçekleştirilen sosyal faaliyetleri de değerlendirerek eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Aksaray’ın Gülağaç ilçesine bağlı Saratlı beldesinde düzenlenen 16. Saratlı Kültür Sanat ve Turizm festivaline katılan jandarma ekipleri, festival çerçevesinde hem güvenliği sağladı hem de sahneye çıkıp yaklaşık 2 bin kişiye KADES eğitimi verdi. Eğitimin ardından kadın astsubaylar ellerindeki broşürleri kadınlara dağıtarak bilgilendirme yaparken, birçok kadının telefonuna da KADES programını yükleyerek kullanımını anlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirme, bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir” denildi.