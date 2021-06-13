Ferit Şahenk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ferit Şahenk ne iş yapıyor?

Ferit Şahenk kimdir?

Ferit Faik Şahenk (d. 1964, Niğde), Doğuş Holding'in ve Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı. Şahsi serveti 2017 yılı itibarıyla 2.1 milyar dolardır.

1987 yılında Boston Koleji'nden pazarlama ve insan kaynakları bölümünden mezun olduktan sonra 1991 yılında Garanti Menkul Kıymetler Şirketi'ni kurdu. Yükseköğrenim sonrası eğitimini Harvard University'nin Owner/President yönetici programıyla tamamlamıştır. 1988 yılında Manufacturers Hannover'da bankacılık stajı yaptı.

1990-1997 yılları arasında Doğuş Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu başkanlığı yaptı. 2 Nisan 2001'de babası Ayhan Şahenk'in vefat etmesiyle Doğuş Holding'in başına geçti.

Ferit Şahenk, aynı zamanda koyu bir Fenerbahçe taraftarıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı önemli ve pahalı transferlerin bazılarında kulübe finansal kaynak yaratmakla birlikte, maddi yönden de destek sağlamıştır. Özellikle Fenerbahçe'nin 2012 yılında yaptığı Moussa Sow transferinde çok büyük rolü vardır ve kulüp kendisine teşekkür etmiştir. Buna karşın bu zamana kadar hiçbir Fenerbahçe yönetiminde görev almamış ve Fenerbahçe başkanlığı için aday olmamıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir ve 1907 Fenerbahçe Derneği yöneticisidir. 2017'de Fransa tarafından Légion d'honneur Nişanı ile ödüllendirildi.

Ferit Şahenk, evli ve bir çocuk babasıdır.

Gazete

2001-: NTVMSNBC (Ayhan Şahenk'ten satın aldı.)

Televizyon

2001-: NTV (Ayhan Şahenk'ten devr aldı.)

2001-2015: CNBC-e (Ayhan Şahenk'ten devr aldı,Discovery Communications'a sattı.)

2004-2017: NTV Avrupa

2007-2016-: e2

2008-2018: NTV Spor(Discovery Comminications' a sattı, DMAX olarak değiştirildi.

2008-: Kral TV (TMSF'den satın aldı.)

2010-2011: HDen

2011-2013: HDe

2011: TVen (Star TV satıldıktan sonra iptal edildi.)

2011-: Kral Pop TV

2011-: Star TV (Aydın Doğan'dan satın aldı.)

2015-: TV8 (Acun Medya ile ortak yapmaktadır.)

Serveti

Ferit Şahenk, Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 2.1 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır.