Fenomen muhtar yine gündeme gelmeyi başardı

Bolvadin İmaret Mahallesi Muhtarı Hakan Aktepe, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile yine gündeme gelmeyi başardı. İlçede ve çevresindeki fenomen muhtar olarak bilinen Aktepe, hizmetlerinden memnun olmadığını söylediği Bolvadin Belediyesi’nin çalışmalarını protesto etmek için vatandaşları sessiz yürüyüşe davet etti. Çektiği videoda çevresindekilerle de yöresel şiveyle ilginç diyaloglara giren ve ‘kaç kişi izliyor bende görünmüyor’ gibi sorular soran Aktepe’nin soruları ve aldığı yanıtlar ise herkesi gülümsetti. Videonun çekimi esnasında Aktepe’nin çevresindeki bulunan kişilerin ona destek verdiği de dikkatlerden kaçmadı. Aktepe’nin sessiz yürüyüşün ardından ilerleyen günlerde belediye başkanlığına adaylığını da açıklayacağı belirtildi.