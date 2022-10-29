Fener alayında özel birey yürekleri kabarttı

DÜZCE (İHA) – Cumhuriyetin ilanının 99. yılında Düzce’de Fener Alayı düzenlendi. Fener alayına yüzlerce vatandaş katılırken, yürüyüşün sonunda okunan İstiklal Marşına eşlik etmeye çalışan özel birey, görenlerin yüreğini kabarttı.

Cumhuriyetin ilanının 99. yılı dolayısıyla Düzce’de Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından fener alayı düzenlendi. Belediye önünde toplanan Düzceliler, ellerinde metrelerce uzunluğundaki bayrakla belediye bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde polislerin eskortuyla İstanbul Caddesi’nde yürüyüşe başladı. Ellerinde bayraklarla ve fenerlerle yürüyen çocuk, genç, yaşlı yüzlerce Düzceli, yürüyüşü Anıtpark Meydanında bitirdi. Burada Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Fener alayına katılanlar sessizce dağıldı.

Özel bireyin çabası duygulandırdı

Fener alayına katılan bir özel bireyin kent meydanındaki İstiklal Marşının okunması sırasında sergilediği davranış görenlerin yüreğini kabarttı. Özel birey İstiklal Marşı çalınırken önce kendisini düzeltmeye çalıştı. Ardından marşın okunması sırasında eşlik etti. Özel bireyin İstiklal Marşını okuma çabası ise görenlerin hem duygulandırdı hem de göğüslerini kabarttı.

“100 yıla ulaşmak kolay olmadı”

Düzce Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı, “Yine güzel bir etkinlikte, güzel bir kalabalıkla bir araya geldik. Bugün 29 Ekim 1923’te ilan edilen Cumhuriyetin 99. yılı. Bütün Türkiye’de olduğu gibi Düzce’de de coşkuyla kutluyoruz. Artık bu geleneksel hale geldi. Kent meydanında gençlerimizle ve halkımızla beraber yürüdük, İstiklal Marşımızı okuduk. Marşlarımızı söyledik. Cumhuriyetimizin 100. yılına doğru gidiyoruz. Memleketimizin, ülkemizin büyük hedefleri var. Bu hedeflere biz bu gençlerle ulaşacağız. Ben bu yürüyüşe katılan bütün halkımıza gençlerimize çok teşekkür ediyorum ve demokrasinin taçlandığı, ilelebet devam edeceği, 100. yılında da dünyanın büyük güçleri arasında yerinin alacak olan ülkemizin bugünlere gelmesinin kolay olmadığını biliyoruz. Bu bilinç ve şuurla nice 100 yıllara diyorum” ifadelerinde bulundu.