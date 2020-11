Felçli Emrah’a devlet sahip çıktı

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaklaşık bir yıldır felçli olarak yaşamını sürdüren 24 yaşındaki iki çocuk babası Emrah Arslan’a devlet sahip çıktı.

Sinop’ta silahlı yaralama sonrası felç kalan iki çocuk babası Emrah Arslan’ın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde fizik tedavisine başlandı. Burada yapılan tedavilerin ardından Emrah’ın daha etkin fizik tedavi uygulamalarının sağlanabileceği üst basamak bir merkeze gönderileceği açıklandı.

Konuyla ilgili Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan yaptığı açıklamada, ”Emrah Arslan yaklaşık 3 gündür hastanemizde tedavi görmekte. Tramvaya uğradığı an itibarıyla bizim bildiğimiz bir hasta kendisi. Ben başhekimlik döneminden öncesinde acil tıp uzmanıydım. Acil serviste nöbetçi olduğum gün Emrah hastanemize başvurmuştu. İlk müdahalesini yapanlardan birisi de benim. O nedenle de benim için de özel bir hasta kendisi" dedi.

Dr. Muharrem Doğan konuşmalarını şöyle sürdürdü: ”Yaklaşık 10 aylık bir süre geçti bu olayın üzerinden. Travmanın ilk olduğu dönemlerde Emrah’ın boyun bölgesinin aşağısındaki kaslarında güç kaybı ve his kaybı mevcuttu. Bugüne kadar kendi imkanlarıyla yaptıkları pasif fizik tedavi hareketleri ile bir miktar toparlama sağlandı. En azından kollarındaki güç tekrardan eski haline yakın seviyelere geldi ama bel ve aşağısındaki bölümlerinde hala his kaybı ve güç kaybı devam ediyor. Emrah’ın bu fizik tedavi ihtiyacı haricinde şu an uzun süredir yatağa bağımlı olmasından kaynaklanan ve idrar sondası ile ihtiyaçlarını gidermesi den dolayı ikincil bazı problemleri mevcut. İdrar yolları enfeksiyonu var ve sırtında çok ciddi seviyelerde olmasa da bası yaraları mevcut. Şu anda ailesinin bakımıyla da biraz toparlanmış halde. Hastanede yatırdığımız süre boyunca bu fizik tedaviye ihtiyacı haricindeki diğer problemlerinin çözümü ile ilgili önemli çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda da eş zamanlı olarak fizik tedavi uygulamaları ve fizyoterapistlerimizin desteğiyle Emrah’ı asıl tedavisini alacağı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Hem fiziksel hem mental olarak bu önündeki uzun sürece kendisini hazırlamaya çalışıyoruz. İkincil problemleri ortadan kaldırdıktan sonra inşallah bir 1 hafta-10 günlük süre sonrasında Emrah’ı daha etkin daha uzun vadede işe yarayacak fizik tedavi uygulamalarının sağlanabileceği üst basamak bir merkeze gönderme niyetindeyiz. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz çalışma halinde" diye konuştu.