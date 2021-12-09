Fedakar baba, yürüyemeyen kızını 4 kilometre uzaklıktaki okula bisikletiyle götürüyor

Malatya’da yaşayan Suriyeli Bedran Hamed, yürümekte zorluk çeken kızını eğitim görebilmesi için her sabah bisikleti ile okula götürüp getiriyor.

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek mahallesinde yaşayan Suriye uyruklu baba Bedran Hamed, yürüyemeyen kızı Aya’yı her sabah bisikleti ile eğitim gördüğü Şehit Hasan Yıldırım İmam Hatip ortaokuluna götürüp getiriyor.

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Malatya’da yaşamaya başladıklarını anlatan baba Bedran Hamed, kızı Aya Hamed’in küçük yaşta bir ameliyat geçirdiğini ve bu nedenle ayaklarında sorun olması nedeniyle yürüyemediğini söyledi. Bu nedenle her sabah okula kızını kendisinin götürüp getirdiğini ifade eden baba Bedran Hamed, “Kızımın ayaklarında sorun var tek başına yolda yürüyemiyor. Eğer akülü bir tekerlekli sandalye temin edilirse çocuğum kendisi de okula gidip gelebilir. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.

“Öğretmen olmak istiyorum”

Yeşilyurt Şehit Hasan Yıldırım imam hatip ortaokulunda eğitim gören Aya Hamed ise kış olması ve havalarında soğuması ile okula gidip gelmenin kendileri için zor olduğunu söyleyerek, “Her sabah babam beni okula bisikletle getiriyor. Sabah soğuk ve yağmurlu oluyor, buradan yetkililere seslenmek istiyorum, tekerlekli sandalye istiyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Benim gibi durumu iyi olmayan çocuklara ve ailelerine umut olmak istiyorum” şeklinde konuştu.