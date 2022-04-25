banner528

banner549

banner550

banner527

banner555

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Gizemli hepatitten ilk can kaybı
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta
Adana 01 Kadın Futbol Kulübü Play Off’ta
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final heyecanı!
Yurt genelinde hava durumu
Yurt genelinde hava durumu

Fedakar baba, kızını yaşatabilmek için tek koluyla boyacılık yapıyor

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yaşayan bedensel engelli baba, tek koluyla boyacılık yaparak ölümcül bir hastalığa yakalanan 15 yaşındaki kızını tedavi ettirebilmek için mücadele ediyor.

Haberde İnsan 25.04.2022, 12:46
Fedakar baba, kızını yaşatabilmek için tek koluyla boyacılık yapıyor

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yaşayan bedensel engelli baba, tek koluyla boyacılık yaparak ölümcül bir hastalığa yakalanan 15 yaşındaki kızını tedavi ettirebilmek için mücadele ediyor.

Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yaşayan 51 yaşındaki bedensel engelli Dursun Kıvrak ile 15 yaşındaki ölümcül hastalıkla mücadele eden kızının hikayesi yürek burkuyor. 9 yaşında kolunu kaybeden Dursun Kıvrak, malulen emekli olduktan sonra doğuştan "Nörofibromatozis" hastalığına yakalanan kızının tedavisi için tek koluyla boyacılık yapmaya başladı. Dursun Kıvrak kendisini, hastalığı sebebiyle okulu bırakmak zorunda kalan kızı Filiz Kıvrak’ı yaşatabilmeye adadı. Engelli baba, kızını tedavi ettirebilmek için tek kolu ile duvara tutunmaya çalışırken ölümcül hastalığına karşı mücadele veren Filiz ise babasına protez kol takılmasının hayalini kuruyor.

Hastalığı önce saçlarından, sonra da okulundan etti

Vücudunun tümör üretmesinden dolayı çok sayıda ameliyat geçiren Filiz Kıvrak, ameliyatlar öncesi kesilen çok sevdiği saçlarının yerine gözyaşları içerisinde peruk takmaya başladı.

"İyileşmek istiyorum”

Hastalığından dolayı okulu bıraktığını ve şu anda açıktan devam ettirmeye çalıştığını söyleyen Filiz Kıvrak, “Nörofibromatozis hastasıyım. Sürekli hastaneye gidip geliyorum. Şu an tedavim yok. Sürekli hastanedeyim. Son zamanlarda tansiyonum düşüyor. Hastalığımdan dolayı okula gidemiyorum. O yüzden açıktan okuyorum. Ailem benim yüzümden çok yoruluyor. Benim tek isteğim babama protez kol takılması. Bir de iyileşmek istiyorum” dedi.

’Yemek yapmasını seviyorum’

En büyük hayalinin aşçı olmak olduğunu belirten Filiz Kıvrak, “Kaymakamlıkta benim için kurs açabiliyorlarmış, ona yazılacağım. O sayede aşçı olabileceğim. Yemek yapmasını seviyorum. Güzel yemekler yapabildiğimi düşünüyorum, heves ediyorum. Güzel tatlılar yapıyorum. Evde de yemek yapıyorum. En çok tatlı yapıyorum, çikolatalı olanları seviyorum” diye konuştu.

“Boyacılık yaparak kızımın tedavisini ve ailemin geçimini sağlıyorum”

Tek kolunun olmamasına rağmen kızını yatabilmek için çalışmak zorunda olduğunu söyleyen baba Dursun Kıvrak ise, “9 yaşımda elektrik kazası geçirdim ve kolumu kaybettim. Yaşım 50 oldu. Halen boyacılık yaparak çalışmaya devam ediyorum. Sakatlığımdan dolayı emekliliğim var ama o yetmiyor. Kızımın tedavileri oluyor. Bu yüzden boyacılık yapıyorum. Benim yapabileceğim başka da bir iş yok. O yüzden yapamıyoruz. Kızım rahatsız, onun tedavisi için uğraşıyorum. Sürekli İstanbul’a gelip gidiyoruz. Tek dileğimiz kızını sağlığına kavuşmasıdır” şeklinde konuştu.

"Kızımın yüzünün gülmesi bizim için en önemlisi”

Tek istediğinin kızının hastalığına çare bulunması ve kızının tedavi edilmesi olduğunu söyleyen Dursun Kıvrak, “Bu yüzden İstanbul’a yakın zamanda yine gideceğiz. MR çekileceğiz. Neticeye göre karar verilecek. Tam olarak hastalığının neden kaynaklandığını biz de bilmiyorum. Kızımın yüzünün gülmesi bizim için en önemlisi” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da kalacak yer için yardım bekliyoruz”

Nörofibromatozis hastası kızının İstanbul’da tedavi gördüğünü belirten Hatice Kıvrak (41) da, tek isteğinin kızının iyileşmesi olduğunu belirterek, "İstanbul’a gidiyoruz tedaviye, orada kalacak yer sorunumuz var. Kalacak yer sorunumuzu çözebilirlerse çok mutlu oluruz. Burada bir şey yapılmıyor, İstanbul’a bu yüzden çok sık gelip gidiyoruz. Tek istediğim evladımın iyileşmesi. Eğer var ise bir çözümü, evladımın tedavi edilmesi. Başka bir şey istemiyoruz. Canımı istesinler vermeye razıyım. Yeter ki evladımı iyileştirsinler. MR çekilecek, endoskopi çekilecek, 13-14 bölümden İstanbul’dan takip ediliyoruz. MR’da 2,5 saat kalıyor. Çıktığı zaman yürüyemiyor bile. Kalkamıyor, çünkü kıpırdamadan durması gerekiyor. Ultrason çekilecek. Vücudunun birçok yerinde tümör var. Doktorumuz bir tane ilaç olduğunu fakat Türkiye’ye gelir mi gelmez mi bilmediğini söyledi, bu ilacın bir umut olabileceğini söyledi. Şu anda yurt dışındaki fiyatının 1,5 milyon dolar olduğunu söylediler. Türkiye’nin bunu kabul edip onaylaması gerektiğini söyledi. Bu ilacın tümörleri küçülttüğünü ve yok etme derecesine getirdiğini, o seviyede durdurduğunu söyledi. İlacın daha yeni olduğunu korona virüs aşısı aranırken tesadüfen bulunduğunu söyledi” dedi.

"Aniden yürüyemez oluyor"

İstanbul’da kalacak yer için yardım isteyen Hatice Kıvrak, “Hayatımız çok zor. Sürekli İstanbul’a gidip geliyoruz. Aniden yürüyemez oluyor. Aniden ambulans ile gitmek zorunda kalıyoruz. Bu aralar tansiyonu sürekli düşüyor. Sürekli İstanbul’a tedaviye gidiyoruz, orada da kimsemiz olmadığı için insanların yüzünü gözlüyoruz. En azından bize İstanbul’da bir yer ayarlanması. Biz de bu sayede çocuğumuzun tedavisini rahat yaptırabilelim” diye konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 25 Nisan 2022
İmsak 04:28
Güneş 06:04
Öğle 13:07
İkindi 16:55
Akşam 20:01
Yatsı 21:30
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 34 76
2. Fenerbahçe 34 65
3. Konyaspor 34 64
4. Başakşehir 34 57
5. Adana Demirspor 34 52
6. Alanyaspor 33 52
7. Beşiktaş 33 51
8. Antalyaspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Hatayspor 34 49
11. Galatasaray 34 47
12. Kasımpaşa 33 44
13. Kayserispor 34 43
14. Sivasspor 33 42
15. Gaziantep FK 34 42
16. Giresunspor 34 40
17. Altay 34 30
18. Rizespor 34 30
19. Göztepe 34 28
20. Ö.K Yeni Malatya 34 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 33 66
2. Ümraniye 32 63
3. Bandırmaspor 32 55
4. Erzurumspor 32 54
5. İstanbulspor 32 54
6. Eyüpspor 32 51
7. Manisa Futbol Kulübü 33 46
8. Adanaspor 32 44
9. Samsunspor 31 43
10. Tuzlaspor 31 42
11. Gençlerbirliği 32 42
12. Keçiörengücü 32 41
13. Altınordu 32 41
14. Kocaelispor 32 40
15. Denizlispor 32 39
16. Boluspor 32 38
17. Menemen Belediyespor 32 37
18. Bursaspor 32 35
19. Balıkesirspor 32 12
Takımlar O P
1. M.City 33 80
2. Liverpool 33 79
3. Chelsea 32 65
4. Arsenal 33 60
5. Tottenham 33 58
6. M. United 34 54
7. West Ham United 34 52
8. Wolverhampton Wanderers 33 49
9. Newcastle 34 43
10. Leicester City 32 42
11. Brighton 34 41
12. Brentford 34 40
13. Southampton 34 40
14. Crystal Palace 32 37
15. Aston Villa 32 37
16. Leeds United 32 33
17. Burnley 33 31
18. Everton 32 29
19. Watford 33 22
20. Norwich City 33 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 78
2. Barcelona 33 63
3. Sevilla 33 63
4. Atletico Madrid 33 61
5. Real Betis 33 57
6. Real Sociedad 33 55
7. Villarreal 33 52
8. Athletic Bilbao 33 48
9. Osasuna 33 44
10. Valencia 33 42
11. Rayo Vallecano 33 40
12. Celta Vigo 33 39
13. Espanyol 33 39
14. Elche 33 38
15. Getafe 33 35
16. Mallorca 33 32
17. Cadiz 33 31
18. Granada 33 30
19. Levante 33 25
20. Deportivo Alaves 33 25
18°
açık