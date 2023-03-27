Fedakar baba: İşitme engelli kızlarına gözü gibi bakıyor

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde geçimini hayvancılık ile sağlayan Abdullah Kılıç, işitme engelli 2 kızına gözü gibi bakıyor. Kızlarıyla işaret dilini kullanarak anlaşan Kılıç, tüm isteklerini yerine getirmeye çalışıyor.

Kaçık köyünde ikamet eden Abdullah Kılıç, kızları Nevin (36) ve Fatma Kılıç (40) ile birlikte hayvancılıkla ilgileniyor. Doğuştan işitme ve konuşma engeli bulunan Nevin ve Fatma kardeşler, işaret dili ile yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Kızlarını bir an olsun gözünün önünden ayırmayan baba Abdullah Kılıç ise onlarla işaret dilini kullanarak anlaşıyor.

Muhtar İsmail Akdemir, kız kardeşlerin tüm ihtiyaçlarıyla babaları Abdullah Kılıç’ın ilgilendiğini söyleyerek, "Kızların özel ihtiyaçları da oluyor. Kendi paraları olmadığından babalarına muhtaç olup, yaşam savaşı veriyorlar" dedi.

Kızlarıyla yıllardır işaret dilini kullanarak anlaştığını ifade eden Abdullah Kılıç ise "Köyümüzde ahşap evimizde yaşama tutunan kızlarım Nevin 36, Fatma 40 yaşına girdi. Bana söyleyemedikleri ihtiyaçları oluyor, alamıyorlar. Ben işaret dili ile anlaşarak alıyorum" diye konuştu.

Abdullah Kılıç, Nevin ve Fatma’ya engelli maaşı bağlanmasını talep ederek, "Sekiz yıl maaş almışlardı. Büyükbaş küçükbaş hayvanlarımız var diye maaşı kestiler. Bu hayvanlar olmasa biz zaten burada yaşayamayız. Biz tekrardan maaş bağlanmasını istiyoruz. Çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.