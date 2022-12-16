Fedakar anne evinin bahçesinde ürettiği çiçeklerini satarak kızını üniversitede okutuyor

Artvin’in Arhavi ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Zeynep Demir müstakil evinin bahçesindeki serada ürettiği çiçekleri Türkiye’nin bir çok iline satarak kızını üniversitede okutuyor.

İlçenin Konaklı köyünde yaşayan 4 çocuk annesi Zeynep Demir (40), hobi olarak başladığı sera çiçekçiliği sayesinde kızını üniversitede okutuyor. El emeğiyle ürettiği 300 farklı türdeki hediyelik süs çiçekleri, Türkiye’nin her ilinden alıcı buluyor. Bu sayede eşine destek olan Demir, çiçek satarak kızı İrem Demir’i de üniversitede okutuyor. 19 Mayıs Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi İrem Demir’in üniversitedeki eğitim masraflarını tamamen fedakar anne karşılıyor. Çiçekleri yazları sebze pazarında satarken, kışın ise kargo ile bir çok ile gönderiyor.

“Anne olarak kızıma örnek olmak istiyorum”

"Kadın özverilidir, kendi rahatına bakmaz" diyen Zeynep Demir, “Ben bir anne olarak kızıma örnek olmak istiyorum. Benim hayatta en mutlu olduğum zaman ise kızımın okulundan mezun olduğu an olacak" dedi.

Komşusu desteğiyle bir yıldır çiçek ürettiğini söyleyen Demir, “Kazandığım parayı üniversitede okuyan kızıma gönderiyorum. Yaklaşık 300 çeşit çiçek üretiyorum. İşimi büyütmek istiyorum Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne başvuru yaptım. Bu sayede aldığım destekle daha geniş kapsamlı çiçek üretimi yapabileceğim. Kadının isteyince yapamayacağı bir şey yok. İnşallah kızımda başarılı bir şekilde üniversitesinden mezun olur” ifadeleri kullandı.