banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Ankara Belediyesi TRT'nin fiber kablolarını kesti
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yapıyor (Canlı)
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
2022 yılı AGİ ücreti ne kadar olacak?
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan ilaç krizi açıklaması

Fatsa’da Öğretmenler Günü kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Haberde İnsan 24.11.2021, 15:26
Fatsa’da Öğretmenler Günü kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde, "24 Kasım Öğretmenler Günü" nedeniyle kutlama programı yapıldı.

Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi ve Sakarya Ortaokulu tarafından Fatsa Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen kutlama programına Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Şahin Özdemir, resmi kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ve öğretmenler katıldı. İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya yaptı.

Müdür Atinkaya konuşmasında, “İlim ve bilgi de üstünlüğü kaybeden bir milletin kendini geliştirmesi ve refah seviyesini yükseltmesi imkânsızdır. Gençlerimizi her açıdan iyileştirilmeleri tarihlerini bir öğrenmeleri medeniyet değerlerini özümsemeleri sorumluluk sahibi olmaları milletimizin istikbali açısından büyük önem taşımaktadır. ’Güçlü toplum, güçlü Türkiye’ hedeflerimize bizleri taşıyacak olan gücümüz, tarihini bilen, dinamik açık fikirli üretken bilgi ve sorumluluk sahibi nesillerdir. İşte kutsal olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra eden sevgi ve fedakarlık timsali öğretmenlerimiz çocuk ve gençlerimizin geleceğe hazırlanmasında üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa etmektedir” dedi.

"Öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkârdır"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ise, “Bir ülkenin kalkınmasında, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, toplumdaki huzur ve sosyal barışın sağlanmasında, bireylerin sosyalleşmesi ve toplumsal hayata hazırlanmasında, toplumun kültür ve değerlerinin genç kuşaklara aktarılmasında öğretmenler başrol konumundadırlar. Yeni nesillerin niteliği de hiç kuşkusuz onu yetiştiren öğretmenlerin niteliği ile özdeş olacaktır. Zaten ’ektiğini en geç biçen çiftçi öğretmendir’ özdeyişi de bu gerçeği oldukça güzel bir biçimde ortaya koymaktadır. Kısaca öğretmen, insan mimarı, insanın kişiliğini biçimlendiren bir sanatkardır” diye konuştu.

"Öğretmenlerimiz eğitim-öğretim sistemimizin temel yapı taşlarıdır"

İlçe Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da yaptığı konuşmada, “Millet mekteplerinin açıldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı günde ilim irfan ve bilgi hazinelerini cömertçe paylaşıp zengin kültür düzeyine sahip nesillerin oluşması için özveri ile çalışan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlerimiz ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak gibi yüksel ideallere sahip geçmişini bilerek geleceğe güvenle bakan ve ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz nesiller yetiştiren kutsal bir mesleğin fedakar mensuplarıdır” şeklinde konuştu.

Programda emekliye ayrılan öğretmenler adına konuşmayı Fatma Güneytepe, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Fatsa Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Mustafa Yıldırım yaptı.

Belgeler verildi

Yapılan konuşmaların ardından, bu yıl emekli olan öğretmenlere Ordu Valiliği tarafından düzenlenen hizmet onur belgelerini Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya takdim etti.

Öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine dair şiirler okundu, öğretmenler tarafından türküler söylendi. Programın son bölümünde 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen resim şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol mensupları tarafından verildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7