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Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı

Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ulusal Hamsi Festivali" coşku dolu bir katılımla gerçekleşti. Festivalde Soner Arıca rüzgarı esti.

Haberde İnsan 21.11.2021, 19:08
Fatsa’da hamsi festivalinde Soner Arıca rüzgarı

Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu iş birliği ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Ulusal Hamsi Festivali" coşku dolu bir katılımla gerçekleşti. Festivalde Soner Arıca rüzgarı esti.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen festivale, Ordu Milletvekili Opr. Dr. Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti Fatsa İlçe Başkanı İsa Yüksel, Fatsa Ziraat Odası Başkanı Haydar Gürsu, Adalet Komisyonu Başkanı Erdem Oğuz Özer, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Program kemençe resitalinin ardından Ordu yöresi halk oyunları gösterisi ile başladı. Ordulular Birliği Hizmet Vakfı Başkanı Zekeriya Erdim, Fatsa Belediyesi ve Fatsa Dernekler Federasyonu organizesi ile festivalde emeği ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Konfederasyon çalışmalarından bahseden Ordu Dernekler Konfederasyonu Genel Başkanı Özlem Öztekin Vural, Ordu’nun markalaşması konusunda tüm şehrin birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğini, bu birlikteliğin güçlenerek büyüyeceğini ifade etti.

Festivallerin birlik ve beraberliğin pekişmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Festivaller, aynı duygu ve aynı gönül dili ile konuşulmasına bir ve beraber olmamıza, sevginin gücü etrafında kenetlenmemize vesiledir. Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirecek Fatsa adına yapılacak her türlü faydalı işlerde belediye olarak var olduğumuzu ve destek vereceğimizi her zaman ifade ettik. Fatsa’mızın kardeşliğine katkı sunan bu tür organizasyonları, birlik, beraberlik ve kültürümüzün yaşatılmasını önemsiyorum” dedi.

Hamsi festivalinde bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, kültür ve gelenekleri yaşatmak adına bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür etti.

Bu tür festivallerin şehrin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, "Tüm şehri birbiri ile kenetleyen, bir araya getiren, aynı atmosferi solumamıza vesile olan Hamsi Festivali’nde emeği ve katkısı olanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Şehrin birlikteliğe ihtiyacı olduğunu kaydeden Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ise, "Bir ve beraber olmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Bu birlikteliğin güçlenerek sürdürülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol etkinlik alanında yer alan yöresel ürünlerin sunulduğu stantları gezdi. Protokol, stanttaki ürünleri inceleyerek, yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Gün boyunca yerel sanatçıların konserleriyle eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar, daha sonra Devlet Türk Halk Müziği Sanatçıları Sıtkı Akın, Nahide Saygün Akkal’ın türkü ziyafeti ile eğlendi.

Festival programı kapsamında günün ilerleyen saatlerinde ünlü sanatçı Soner Arıca sahneye çıktı. Soner Arıca, sevenlerine unutulmaz bir konser verdi. Festivalde verdiği konserde hemşehrilerinden büyük alkış alan Soner Arıca, sevilen şarkılarını seslendirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sanatçı Soner Arıca’ya konser performansından ötürü teşekkür ederek, seneye düzenlenecek Çınar Festivali için söz istedi.

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, bu tür festival, konser, kültür ve sanat etkinliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.

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